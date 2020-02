Dragon Ball Z Kakarot est le jeu le plus vendu de janvier aux États-Unis. Goku est imparable!

Call of Duty: Modern Warfare a été le jeu le plus vendu sur le territoire au cours des 12 derniers mois.

Le cabinet d’analystes américainGroupe NPDa publié son rapport avecdonnées de ventede l’industrie du jeu vidéoaux Etats Unispour janvier dernier. Comme nous vous l’avons dit cet après-midi, Nintendo Switch a été la console la plus vendue sur le territoire pendant cette période, mais le domaine des jeux a été dominé par Dragon Ball Z Kakarot, le dernier opus de Dragon Ball lancé au début de l’année.

Le rapport de cette agence, qui prend en compteventes physiques et numériquesfournies par les entreprises (sauf pour Nintendo digital), il est clair queDragon Ball Z Kakarot a été le jeu qui a le plus attiré les utilisateurs américainsau mois de janvier. À cet égard, ils soulignent que les ventes de Kakarot au cours de son mois d’ouverture ont étéle troisième plus hautqu’il n’a jamais eu de jeu Dragon Ball sur le territoire, après ceux de Dragon Ball FighterZ et Dragon Ball Z Budokai.

Au-delà de Dragn’s Ball, le deuxième jeu le plus vendu du mois a étéCall of Duty: Modern Warfare, qui, selon NPD, a également étéle jeu le plus vendu des 12 derniers moisaux Etats Unis. De son côté, Grand Theft Auto V est revenu dans le top 5 des ventes, ce qui est déjà avec les chiffres record annoncés il y a quelques semaines par Rockstar.

De mêmeRing Fit Adventure, de Nintendo Switch, s’est glissé dans les classements en neuvième position, ce qui estvotre meilleure position aux États-Unis à ce jour, tandis que Star Wars Jedi: Fallen Order maintient son bon rythme de vente. Ci-dessous, nous vous montrons la liste des dix jeux les plus vendus de janvier aux États-Unis:

NOUS TOP (toutes les plateformes) Dragon Ball Z Kakarot

Call of Duty: Modern Warfare

Madden NFL 20

Jedi Star Wars: Fallen Order

Grand Theft Auto V

NBA 2K20

Super Smash Bros.Ultimate

Mario Kart 8 Deluxe

Ring Fit Adventure

Red Dead Redemption 2

