Dragon Ball Z: Kakarot était le jeu le plus vendu de janvier aux États-Unis

Comme cela s’est produit au Royaume-Uni en janvier, la ferveur de Dragon Ball Z: Kakarot aux États-Unis a réussi à décrocher la première place des ventes à un monstre commercial comme Call of Duty: Modern Warfare et Bandai Namco a raison de se réjouir après le lancement. de son RPG inspiré de l’anime légendaire.

Aujourd’hui, Mat Piscatella, analyste chez NPD Group, a dévoilé la liste des jeux les plus vendus en janvier aux États-Unis, qui montre le succès de Dragon Ball Z: Kakarot lors de son lancement, qui lui a assuré la première position du mois et Il a envoyé Call of Duty: Modern Warfare à la deuxième place, un titre qui n’avait pas libéré la position d’honneur depuis octobre. Aussi, la liste qui confirme la première place de Dragon Ball Z: Kakarot coïncide avec la révélation du nombre d’exemplaires que la livraison a vendu à ses débuts: 1,5 million.

D’un autre côté, la troisième position a vu la dernière impulsion reçue par Madden NFL 20 grâce au Super Bowl LIV, donc le jeu commence ses adieux pour cette saison. La quatrième place était entre les mains de Jedi Star Wars: Fallen Order, un titre que Respawn Entertainment a réussi à conserver en premier lieu. Enfin, la cinquième place revient à l’éternelle et indestructible Grand Theft Auto V, tandis que la surprise du mois est venue via Ring Fit Adventure pour que Switch se place à la neuvième place.

Les jeux les plus vendus de janvier aux États-Unis

Dragon Ball Z: Kakarot

Call of Duty: Modern Warfare

Madden NFL 20

Jedi Star Wars: Fallen Order

Grand Theft Auto V

NBA 2K20

Super Smash Bros.Ultimate

Mario Kart 8 Deluxe

Ring Fit Adventure

Red Dead Redemption 2

