Dragon Ball Z Kakarot Review – Un excellent moyen de découvrir l’histoire classique

Mettre en jeu près d’une décennie d’anime – 291 épisodes, pour être précis – en un seul jeu est une tâche Super Saiyan digne de Goku lui-même. Dragon Ball Z: Kakarot résume le tout avec aplomb, mais comme beaucoup de jeux d’anime avant lui, a du mal à éliminer le remplissage glacial tout en gardant les personnages emblématiques intacts.

À son meilleur, Dragon Ball Z: Kakarot est un jeu magnifiquement réalisé à travers à peu près tout ce que le spectacle original a à offrir. Bien qu’il soit déçu par des zones piétonnes ouvertes, des combats simplistes et grincheux et une approche trop égalitaire de la narration.

Super Saiyan légendaire

Quiconque a de l’affection pour la série classique Dragon Ball Z aura du mal à ne pas aimer le look de Dragon Ball Z: Kakarot. Alors que les textures de terrain dans le monde plus large peuvent sembler un peu plates en comparaison, la conception et la modélisation de l’ensemble de la distribution capturent très bien l’esprit du matériau source – survivant au passage à la 3D beaucoup mieux que certaines des sorties récentes de Goku (* toux * Jump Force * toux *).

Alors que de nouvelles choses surgissent tout au long de l’histoire, des personnages de niche à la technologie Capsule Corp, tout a ce pinceau nostalgique de familiarité, et cela dépend du style artistique authentique et cohérent.

Dragon Ball Z: Kakarot couvre tous les principaux arcs de la série, y compris certains de ceux de remplissage. Des trucs comme Piccolo obtenir un permis de conduire font hilarante la coupe, tandis que des remplisseurs lourds comme Garlic Jr manquent.

La quête principale progresse généralement à travers une série de combats de boss et de quêtes de récupération, avec des cinématiques entièrement exprimées entre les deux – disponibles avec un dialogue en anglais et en japonais.

De nombreux jeux d’anime lésinent sur la voix off, remplissant les blancs avec des zones de texte fades au lieu de quelque chose de plus engageant. Dragon Ball Z: Kakarot est une énorme bouffée d’air frais à cet égard, avec presque tout le contenu de l’histoire avec un jeu de voix approprié.

Il y a tellement d’histoire à traverser, et cela signifie que certains des rythmes les plus percutants de la série peuvent sembler ignorés. Nous passons autant de temps à Gohan à manger une pomme qu’à Yamcha se faire tuer par les Saibamen, ou à Frieza qui accélère à travers ses transformations. C’est compréhensible étant donné la durée d’exécution déjà énorme de 80 heures du jeu, mais cela semble toujours un peu précipité.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

De plus, l’omission de certains des moments les plus mémorables de Dragon Ball est étrange. Pas un seul homme chauve géant ne demande à Vegeta ce que l’animateur dit de son niveau de puissance, et c’est décevant.

MAX Power Kamehameha

Combattez dans Dragon Ball Z: Kakarot se résume à un mélange de mêlée de touche et de mouvements spéciaux simples. Les attaques régulières sont mappées sur un bouton – Circle sur PS4 – pendant que vous esquivez avec X et tirez des explosions ki avec Square.

Triangle charge votre ki pour alimenter des mouvements spéciaux, qui sont déployés en maintenant L1 puis en appuyant sur l’un des boutons du visage. Vous appelez des personnages de soutien avec l’autre bouton d’épaule, tandis que vous pouvez également maintenir un déclencheur pour bloquer.

Lancé dans un grand combat avec deux supports à la remorque et une palette de supers à portée de main, évitant les attaques ennemies et répondant par vos propres rafales, le système de combat est d’une frénésie satisfaisante.

Cependant, la simplicité du système conduit à des difficultés artificielles, où vous êtes jeté dans des combats injustes contre des ennemis à l’éponge avec des montagnes de santé. Vos ennemis ne semblent pas non plus devoir suivre les mêmes règles que vous, donc ils ne font souvent que du spam super mouvement après super mouvement lorsque vous éliminez des combos de base.

De plus, les super-attaques basées sur l’énergie des héros n’ont pas tendance à très bien correspondre aux combos de base. Cela rend vraiment maladroit de jeter un Kamehameha ou un mouvement similaire après avoir taillé une ouverture.

Nulle part ces frustrations ne sont plus apparentes que lorsque vous atteignez l’arc Android et les patrons commencent à éliminer des promotions qui régénèrent leur santé – ne faisant qu’étendre la mouture.

Il aurait été intéressant de voir plus d’entrées directionnelles pour varier les combos, mais cela aurait simplement compliqué l’échange de personnages puisque vous changez entre Goku, Gohan, Vegeta, Piccolo, Trunks, et plus tout le temps.

Bien que j’aie vraiment apprécié de m’attaquer aux combats de la série, cela en dit long sur le fait que j’évitais activement les batailles aléatoires dans les zones ouvertes depuis le début.

Rechercher les Dragon Balls

Parallèlement aux missions de base de l’histoire, Dragon Ball Z: Kakarot présente des mécanismes de RPG comme la mise à niveau et les arbres de compétences, ainsi que des zones d’exploration plus ouvertes de la série.

Depuis un monde extraterrestre, vous pouvez voyager entre divers endroits sur le continent Dragon Ball et au-delà – y compris des reconstitutions mignonnes de la planète du roi Kai, du belvédère de Kami et de la tour de maître Korin.

Comme le casting, les parties Dragon Ball-y des zones ouvertes sont très bien réalisées et donnent un grand sens du caractère au jeu. Mais le reste semble clairsemé. Il semble surtout fonctionner comme un espace pour chercher des articles et des ingrédients pour les systèmes de cuisine et d’artisanat – mais ceux-ci ne sont pas très bien intégrés dans l’action, vous pouvez donc les ignorer en grande partie.

Vous préparez des repas pour vous donner des buffs à durée limitée dans la bataille, ou faites des repas complets pour accorder des augmentations de statistiques plus permanentes. L’impact de ceux-ci est relativement mineur par rapport à l’effort que vous devez déployer pour obtenir les ingrédients, sans oublier que vous devez vous asseoir à travers plusieurs écrans de chargement pour que Chi Chi fabrique les meilleurs.

Si ces ajouts pouvaient être intégrés de manière plus approfondie dans les missions de l’histoire et les zones ouvertes, ou si les améliorations de l’arbre de compétences étaient plus excitantes, leur inclusion serait plus utile. En l’état, ils sont un peu trop éloignés du reste du jeu.

Un élément RPG que j’ai aimé cependant était les quêtes secondaires Substory et le conseil communautaire de Spirit Emblem.

Au fur et à mesure que vous rencontrez des personnages de l’histoire principale et des quêtes secondaires (récupération), vous débloquez leur emblème spirituel, que vous pouvez ensuite placer sur un tableau de communauté pour améliorer vos statistiques, augmenter les effets des objets ou changer l’état du monde.

Les emblèmes spirituels pour les personnages connectés s’accordent des bonus lorsqu’ils touchent le même tableau, donc non seulement c’est un excellent moyen d’introduire des personnages de remplissage dans le jeu, mais c’est aussi un collectathon et un puzzle léger qui suinte le service des fans.

Il y a certainement du potentiel dans Dragon Ball Z: Kakarot, dont une grande partie pourrait être développée dans une suite. Mais lorsque vous avez exploré l’intégralité du canon de Dragon Ball Z dans le premier jeu, où iriez-vous avec un second? Directement à DB: Super, probablement.

Mais que vous ayez grandi avec Goku et vos amis, ou que vous soyez un débutant qui ne s’est jamais imaginé assis pendant 300 épisodes sans avoir à jouer un rôle dans l’action, c’est toujours un excellent moyen de découvrir l’histoire classique.

Révisé sur PS4 – code de jeu fourni par l’éditeur.