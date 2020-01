Dragon Ball Z Kakarot sera-t-il sur Nintendo Switch? L’histoire suggère oui! – HITC

Bandai Namco Entertainment

La réponse officielle pour savoir si Dragon Ball Z Kakarot atterrira sur Switch est mauvaise, mais l’histoire suggère que les joueurs de Nintendo devraient rester optimistes.

Dragon Ball Z Kakarot est enfin disponible pour jouer et les critiques jusqu’à présent ont été source de division avec les personnes appréciant l’exploration, la présentation de qualité et le service des fans, mais pas les contrôles. Bien que le jeu ait sa juste part d’avantages et d’inconvénients, les joueurs Nintendo Switch sont les plus touchés car ils ne peuvent pas revivre la série animée sous forme de jeu vidéo car elle n’est disponible que sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Comme mentionné par PushSquare, les critiques de Dragon Ball Z Kakarot ont été largement positives bien qu’elles soient inachevées. En effet, les points de vente ont reçu des copies des critiques plus tard que prévu, mais les critiques publiées (p) valent toujours la peine d’être digérées, car des pièces opposées de Polygon et de Kotaku peuvent vous aider à faire un jugement plus éclairé quant à savoir si Bandai Namco Entertainment Le titre satisfera vos habitudes de jeu et vos intérêts.

Malheureusement, cela ne s’applique pas aux joueurs Nintendo Switch car l’adaptation du jeu vidéo n’est pas disponible sur le système pour l’instant.

Dragon Ball Z Kakarot sera-t-il sur Nintendo Switch?

Dragon Ball Z Kakarot n’est pas disponible sur Nintendo Switch car il n’est disponible que sur PS4, Xbox One et PC.

Hier, tout le monde était au courant de la date de sortie du jeu, mais les fidèles de Nintendo Switch veulent probablement savoir si cela arrivera jamais sur la plate-forme de leur choix.

Malheureusement, il est actuellement impossible de répondre par l’affirmative à cette question, car Bandai Namco Entertainment n’a partagé aucun plan de sortie du jeu sur Switch.

Cela étant dit, le mouvement hypothétique n’est pas impossible car les titres PlayStation 4, Xbox One et PC tels que Alien Isolation ont récemment atterri sur le système portable.

En ce qui concerne Dragon Ball Z en particulier, des titres tels que FighterZ ont également atterri sur la Nintendo Switch après la PlayStation 4, Xbox One et PC. Dans ce cas, le jeu de combat est sorti le 26 janvier 2018 puis en septembre de la même année pour les joueurs Nintendo.

Un autre exemple comprend Dragon Ball Xenoverse 2 qui a été lancé sur PlayStation 4, Xbox One et PC en octobre 2016, puis en septembre 2017 pour le toujours en retard à la fête Switch.

Étant donné qu’il existe plusieurs titres Dragon Ball Z disponibles sur la plate-forme, il serait étrange que Kakarot n’ait pas suivi les traces de ses ancêtres en devenant finalement disponible sur Switch.

Encore une fois, il n’y a rien d’officiel à signaler à ce sujet, mais l’histoire suggère que les fans de Nintendo devraient rester optimistes.

Dragon Ball Z Kakarot est sorti sur PlayStation 4, Xbox One et PC le 17 janvier 2020.