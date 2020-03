Dragon: Marked For Death reçoit une “mise à jour massive” le 21 avril

Le RPG d’action à défilement latéral Dragon: marqué pour la mort par Inti Creates était certainement un concept intéressant, mais le jeu lui-même ne répondait pas aux attentes. Depuis sa sortie au début de l’année dernière, il a été corrigé plusieurs fois, et bientôt il passera à la version 3.0.0.

Selon le compte Twitter d’Inti Creates, cette “mise à jour massive” sera publiée le 21 avril le mois prochain et inclura les nouveaux personnages – Oracle et Bandit. Vous pouvez voir ces personnages en action et écouter leur casting de voix japonais dans la bande-annonce ci-dessous:

Nous avons également quelques notes de mise à jour de la communauté, qui ont été recueillies à partir de la récente diffusion en direct (merci pour l’astuce, Ardisan):

Version 3.0.0 DATE DE SORTIE 21 AVRIL

– Bandit et Oracle seront ajoutés au jeu

– L’Impératrice, le Guerrier, le Shinobi et la Sorcière obtiendront de nouvelles capacités

– Les types d’armes Light Sword, Greatsword et Orb seront ajoutés au jeu

– Limite du niveau du personnage augmentée à 100

– Limite du niveau de quête augmentée à 110

* Nouvelles informations sur le personnage du joueur

*

Oracle

– 4 voix japonaises au choix

Yui Ogura, Tomita Miyu, Saori Hayami, Yui Horie

– Oracle est gratuit pour tous ceux qui possèdent le jeu, qu’il soit physique ou numérique

– Les joueurs doivent répondre à une certaine exigence pour la débloquer

– Nous ne connaissons pas encore l’exigence

– Tant que vous avez déjà satisfait à l’exigence, vous devriez pouvoir la jouer

– Oracle peut être construit pour le rôle dps physique et magique

– Oracle peut être joué comme un rôle de support principal

-magic n’a que le homing et 1 power up

Bandit

– 4 voix japonaises au choix (au moins 1 voix eng?)

Kaji Yuki, Daisuke Kishio, Kenta tanaka, Daiki Yamashita

– Pour déverrouiller Bandit, vous devez compléter l’histoire de la quête DLC

– Et répondent également à une deuxième exigence

– Dragon Claw frappe la cible

– Dragon Claw n’a qu’un coût de DP au démarrage, un grappin continu supplémentaire n’a pas de coût d’entretien

– “Le pouvoir du bandit dépend de la façon dont vous le construisez”

– Le tableau de bord du dragon du bandit du tonnerre a un cadre en i

-le nombre maximum de reliques magiques augmente pour l’élément comme le contrat

-la relique magique du poison du bandit empoisonné augmente plus que d’autres contrats

-la relique magique du tonnerre du bandit peut être utilisée plusieurs fois dans les airs

Impératrice

– Le nouveau mouvement de l’impératrice dépend du port de l’épée légère

– En utilisant la nouvelle épée légère, après avoir effectué l’attaque aérienne de base (barre oblique tournante) et l’épée de dragon en l’air, elle lance une épée de dragon encore plus forte et plus longue

– L’utilisation de Dragon Shot dans les airs pour augmenter le temps d’antenne vous permet de maintenir l’épée de dragon plus forte

– En utilisant DP, vous pouvez faire un coup de poignard perçant avec des cadres d’invincibilité

– Après l’attaque rapide, le coup de poignard perçant a moins de retard au démarrage (annulation de l’animation)

guerrier

– Si vous faites un combo au sol normal en tant que guerrier en utilisant une grande épée, il fera un swing vers le haut, mais si vous faites une barre aérienne après, il claquera l’ennemi

– “Cri de guerre” augmente le bonus Berserk et l’onde de choc de charge

– Le boost du cri de guerre dépend du contrat

– Pour Wind Warrior, il s’agit d’environ 2.1x ish

– La largeur de smash de Wind Warrior a augmenté et avance un peu

Shinobi

– Le géant Shuriken est similaire au bouclier Boomerang (entoure le Shinobi endommageant défensivement les monstres voisins); s’il est verrouillé, il devient homing

– Dragon Meteor est un puissant coup de pied vers le bas

– Plus vous prolongez votre combo aérien, plus le Dragon Meteor fait de dégâts

– Le contrat élémentaire détermine la durée du combo que vous devez faire pour infliger le maximum de dégâts, ainsi que la valeur maximale des dégâts elle-même

Sorcière

– L’orbe de sorcière lui donne un sort de régénération, un sort de guérison (supprime les effets de statut) et un sort de buff (augmentation des statistiques spécifiques)

– Si vous améliorez Cure, il devient un buff Bizarre Bone (moins de temps que 30 secondes?)

* Drops & Weapon Upgrade System

*

– Vous pouvez commencer à améliorer les armes depuis le magasin d’armes / magasin général en utilisant les cubes d’amélioration qui tombent des monstres

– De +0, vous pouvez passer à +1, +1 à +2, +2 à +3

– Cependant, le coût de mise à niveau est énorme

– “Nous n’améliorons pas les taux d’abandon, mais nous allons faciliter les choses d’une autre manière”

– “Toutes les armes ne peuvent pas être améliorées.”

– Seules les armes inférieures au Lv.70 peuvent être améliorées de +2 à +3

– “Les taux de chute pour les coffres normaux ont été quelque peu améliorés”

– Vous pouvez évaluer les articles individuellement; sauter l’animation Gacha en appuyant sur +

– Pour contourner la déviation des gouttes d’équipement telles que les doublons Kunai et Shuriken,

vous pouvez apporter des multiples armes de la même rareté (étoiles) avec des matériaux et de l’argent au marché noir et les échanger contre leur contrepartie (c’est-à-dire que vous pouvez échanger un tas de Shuriken contre un Kunai du même niveau)

* Stage de formation

* solo uniquement

– Il y aura une nouvelle quête de stage

– Lorsque vous choisissez cette quête, vous pouvez combattre des boss spécifiques

– Au début, vous ne pouvez combattre que certains boss et un niveau de quête bas

– Vaincre les boss dans leurs propres quêtes les débloquera dans la salle d’entraînement

– Si le boss n’existe pas au Q.Lv50, il n’apparaîtra pas dans la salle de formation Q.Lv50

– Les patrons ne sont pas exactement les mêmes, mais ils devraient être assez similaires à leurs variantes d’origine

– Vous ne consommez pas vos articles si vous les utilisez en entraînement

– Vous n’obtiendrez aucune goutte, exp ou or de la salle d’entraînement

*Divers

*

– Sac de sable / mannequin ajouté à la ville (dmg, hit! #S, dps rates)

– Animations debout / inactives pour tous les personnages lorsqu’ils parlent

– Les arrière-plans auront plus de détails

– La disposition des informations sur la quête a été modifiée de sorte que plus d’informations se trouvent à droite

– possibilité de sauter du nouvel or, gagner de l’animation en appuyant sur +

– Les nouvelles pièces ont des variantes en bronze et en argent (or?)

– Nous aurons trois fichiers de sauvegarde au lieu des deux actuellement (les nouveaux personnages devraient être jouables sur les nouveaux fichiers si des sauvegardes ont atteint les exigences)

– La récompense en or des quêtes sera augmentée jusqu’à 20x pour certaines quêtes

– Le patch est toujours en développement, donc les choses sont en train d’être ajustées en ce moment

– Si vous échouez à une quête, les objets que vous avez utilisés ne seront pas consommés (comme pour abandonner les quêtes actuellement)

Retournerez-vous à Dragon: Marked for Death pour essayer cette nouvelle mise à jour? Commentaires ci-dessous.

