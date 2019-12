Dragon Quest XI est expédié à plus de 5,5 millions d'exemplaires, apparemment flirtant avec le record de franchise

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition est sorti sur Nintendo Switch le 27 septembre, et c'était aussi spectaculaire que Square Enix l'avait promis. Une énorme quête avec un épilogue qui englobe un tiers complet de la durée du jeu, des personnages mémorables, la bande-son passionnante habituelle, un combat classique au tour par tour, deux façons complètement différentes de jouer au jeu – il y a une quantité incroyable à aimer à propos du jeu. Mais la version originale du jeu, disponible sur Steam, PlayStation 4 et (au Japon) Nintendo 3DS, s'est en fait beaucoup mieux vendue. Et lorsque vous additionnez tous les chiffres, Dragon Quest XI a expédié ou vendu numériquement plus de 5,5 millions d'exemplaires au total depuis son lancement.

Dragon Quest XI S est un dernier hourra, mais peut-être pas extrêmement réussi

Il y a des raisons de croire que la Switch Definitive Edition ne s'est pas vraiment bien vendue dans le monde. Nous savons qu'il s'est vendu rapidement grâce à une bonne partie de sa première livraison au Japon, mais en Amérique du Nord, il n'a pas dépassé le top 20 des graphiques de vente pour septembre ou octobre. De plus, en novembre de l'année dernière, Dragon Quest XI avait déjà expédié plus de 4 millions d'unités. Étant donné que Square Enix n'a pas encore dit le contraire, il est probable que la version Switch n'a pas cassé 1 million d'exemplaires vendus.

C'est une déception, mais il y a aussi d'autres bonnes nouvelles. Cela fait longtemps que les gens n'ont pas parlé de Dragon Quest IX sur la Nintendo DS, sortie au Japon en juillet 2009 et en Amérique du Nord et en Europe en juillet 2010. Mais fin 2010, c'était le Dragon Quest le plus vendu. titre jamais vendu avec 5,3 millions d'exemplaires. (Cela ne tient pas compte des rééditions numériques ultérieures de titres de séries sur mobile, etc.). Les données vérifiables des ventes sur le jeu depuis ce temps sont difficiles à obtenir, bien qu'il soit raisonnable de penser que ce nombre ne cesse d'augmenter.

Il est probablement peu probable que Dragon Quest XI ait suffisamment d'élan pour rattraper les ventes finales de Dragon Quest IX, mais elles se situent dans la même stratosphère. La série emblématique de Yuji Horii monte au moins aussi haut que jamais. En parlant de cela, Horii a déclaré ce qui suit dans une adresse PR:

Je crois fermement que ce chiffre n'a été atteint que grâce à nos fans qui ont toujours aimé la série DRAGON QUEST et aussi aux nouveaux joueurs qui ont découvert DRAGON QUEST ou JRPG à travers ce titre. Si jamais je pouvais remonter le temps pour me rencontrer alors que je faisais encore le tout premier DRAGON QUEST, j'aimerais lui dire: “ Dans 30 ans, DRAGON QUEST XI: Echoes of an Elusive Age a été libéré et aimé par des fans internationaux au-delà des mers et des langues. "Je continuerai de faire de mon mieux pour offrir d'autres titres de DRAGON QUEST à nos fans du monde entier. Merci beaucoup à tous les fans qui ont apprécié le titre!

Êtes-vous l'un des millions de propriétaires de Dragon Quest XI?

(Source: PR)