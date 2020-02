Dragon Quest XI S Hero Nendoroid reçoit un prototype peint

À la suite de son annonce originale de l’année dernière, Good Smile Company a dévoilé le prototype peint du Dragon Quest XI S Héros Nendoroid figure!

Cette image de ce prototype est une gracieuseté du Winter Wonder Festival 2020, et est une version entièrement colorée d’un prototype non peint que Square Enix a taquiné plus tôt. Comme nous voyons déjà le prototype peint, les fans peuvent probablement s’attendre à ce que les précommandes s’ouvrent très bientôt.

Découvrez le chiffre complet dans toute sa splendeur adorable ci-dessous!

Un Nendoroid du Luminaire de “DRAGON QUEST? XI: Echoes of an Elusive Age?” est en préparation! Voici un premier aperçu du prototype peint. Restez à l’écoute pour plus d’informations!

Nouvelle galerie de produits: https://t.co/xaj0NezYSC#wf2020w # whl4u31 #nendoroid #goodsmile pic.twitter.com/SCH8I2KaSr

– GoodSmile_US (@GoodSmile_US) 9 février 2020

Qu’est-ce que tu penses? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

en relation

.