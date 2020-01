Drama d’agence libre de la NBA blâmé sur les jeux vidéo

Photo: Gregory Shamus (.)

La mégastar de la NBA, Giannis Antetokounmpo, devrait sortir en agence libre en 2021, et déjà les équipes et les joueurs se préparent à essayer de signer le gars. Les choses sont en effet si folles qu’une conversation entre Antetokounmpo et l’ancien MVP Steph Curry l’autre soir, apparemment sur PUBG de toutes choses, s’est transformée en drame.

Voici la source: Curry capturé sur un film hier soir en disant “faisons ça, allez” au Greek Freak.

Si Curry a déjà été surpris en train d’essayer d’amadouer Antetokounmpo avec les guerriers, c’est ce qu’on appelle une falsification et une amende de 50 000 $. Il n’est donc pas surprenant ce matin de voir les médias sportifs publier une couverture: que Curry essayait de convaincre Giannis de le rejoindre pour jouer à PUBG.

Est-ce vraiment ce qui s’est passé? Avec les médias sportifs, c’est souvent difficile à dire, car tout ce que Haynes fait ici est de relayer ce que Curry veut être relayé. Ça pourrait être Curry essayant de couvrir son cul, ça pourrait être une histoire masquant autre chose.

Ou vous savez quoi que ce soit, cela pourrait être légitime, car il semble que la moitié de la NBA passe ses nuits sur Twitch ces jours-ci à jouer des trucs comme Fortnite. Nous sommes en 2020, la vérité est morte, croyez ce que vous voulez! Sachez simplement que si Giannis se retrouve avec les Warriors en 2021, vous pouvez regarder en arrière et penser, mec, quelle manière sauvage pour que tout commence.

.