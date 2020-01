DreamLeague Saison 13 Major – Résumé du Jour 6

Le jour 6 à Leipzig a vu deux autres équipes éliminées et beaucoup de moments d’embrayage.

Alors que la grande finale approche à grands pas, la compétition à DreamLeague se durcit. Aujourd’hui, deux autres de nos équipes ont dit au revoir au Major dans une autre journée de série passionnante.

Invictus Gaming vs Beastcoast

Notre première série a vu Invictus Gaming et Beastcoast s’affronter au troisième tour de notre support inférieur.

Jeu 1

Invictus Gaming a pris un bon départ dans les couloirs lors du premier match. Emo a réussi à remporter le premier sang sur son Leshrac, et Invictus a très bien commencé la phase de laning. Les éliminations ont été de 8-1 à 6 minutes et IG avait déjà un avantage de 3k sur l’or. Les choses ne se sont pas beaucoup améliorées non plus pour Beastcoast en milieu de partie. IG piétinait, les tués étaient de 18–7 à 17 minutes de jeu, et Leshrac d’Emo avait une avance de 1 km sur le choix Phantom Lancer de K1.

Mais Beastcoast a réussi à tenir le coup. Bien jouer par derrière pour étirer ce jeu à 50 minutes. C’était un bain de sang, et Invictus Gaming a remporté la victoire avec une avance massive de 27 morts.

Jeu 2

Invictus est revenu en tête dans les couloirs, mais dans l’ensemble, nous avons vu un match deux de plus près.

Beastcoast semblait certainement beaucoup plus fort avec K1 sur Doom. Il menait la valeur nette au cours de la première phase. Les éliminations ont été de 9 à 11 à 17 minutes, et BC a semblé prendre la tête. Mais Invictus avait un choix d’Arc Warden sur Emo, ce qui allait leur rendre les choses difficiles en fin de partie.

Bien qu’IG soit toujours arrivé en tête à la fin, Beastcoast les a fait travailler dur dans le deuxième match. Les tués étaient de 30 à 30 à 47 minutes lorsque GG a été appelé.

L’adaptabilité d’IG a vraiment brillé tout au long de cette série. Ils ont joué une paire de jeux impeccables et polis pour remporter la série 2-0.

TNC.Predator vs Team Liquid

Notre prochaine série entre TNC.Predator et Team Liquid a vu une action rapprochée dans les trois matchs de la série.

Jeu 1

Les choses ont commencé agressives lors de notre premier match, avec une phase de laning très serrée. Les éliminations étaient de quatre à quatre minutes et de 5 à 5 au moment où le chronomètre atteignait 9 minutes. Nous avons vu un excellent positionnement de Taiga sur son Treant Protector, ce qui a rendu les choses difficiles pour TNC au début du match.

Les tués n’étaient toujours que de 10 à 8 à 18 minutes.

Mais c’est l’énoncé de Liquid qui a transformé ce jeu à leur façon. Le ramassage précoce de Micke par Hurricane Pike a aidé Liquid à pousser pour Rosh, et à partir de là, c’était leur match. Les éliminations étaient de 15 à 27 à 32 minutes alors que Liquid roulait dans la fosse pour la deuxième fois. Avec une autre égide pour le Drow Ranger de Micke, la victoire a été facile pour Team Liquid, qui a remporté le premier match à 33 minutes.

Jeu 2

Liquid a pris le premier sang de notre deuxième match à la 3ème minute. Mais la TNC semblait très forte dans les couloirs. Ils ont pris toutes les runes de prime de 5 minutes et à ce stade, ils avaient déjà obtenu une avance de 3k sur la valeur nette. Templar Assassin d’Armel avait un temps libre d’agriculture libre au milieu, il avait 40 CS par la marque de 6 minutes. C’était une excellente phase de laning pour l’équipe SEA, et elle les a configurés pour prendre les deux avant-postes à 10 minutes et vraiment commencer à contrôler la carte.

Bien que Liquid ait eu une avance décisive dans ce début de match, un combat d’équipe à 17 minutes a également donné à TNC cet avantage. À 18 minutes, ils se procuraient le premier Rosh et une égide sur Armel.

Nous avons également vu des jeux impressionnants sortir de Tims on Disruptor, avec beaucoup de prises et des tempêtes statiques bien placées pour empêcher Liquid de se déclencher sur les cœurs de TNC. Cependant, les tués n’étaient toujours que de 10 à 10 à 26 minutes. C’était un autre match serré.

Une chute de kit de réparation chanceuse a aidé Liquid à se défendre contre la poussée de TNC, mais une troisième égide plus une bénédiction Ags pour TNC à 38 minutes était trop pour eux. À 44 minutes, la TNC a clôturé le deuxième match avec une avance de 27 000 points pour égaliser la série 1–1.

Game 3

Nos deux premiers matchs nous avaient donné un Dota 2 superbement proche. Et le troisième match a continué à être efficace.

Les couloirs ont vu beaucoup d’action pour la taïga sur Enigma. Il avait aidé Liquid à tuer quatre victimes en 6 minutes et TNC n’avait pas encore prélevé de sang. Mais l’équipe SEA se concentrait sur les objectifs, reprenant les deux avant-postes à 10 minutes. Le nombre de victimes a toutefois été de 2 à 8, et Slark de Gabbi a eu quelques problèmes.

Les combats par équipe sortis de cette série étaient un régal à voir, et nous avons vu les deux équipes tourner les combats sur un centime. Y compris un double trou noir de la taïga à 38 minutes qui a donné à Liquid une fenêtre d’opportunité pour pousser vers le haut. TNC a défendu cette poussée et a commencé à ramener l’agression. Un beau vol de Roshan par Tims a vu son Earthshaker prendre les devants à la 52e minute. Mais la défense des garçons SEA n’était pas suffisante. À 54 minutes, Liquid a percé la base, remportant la victoire.

Mais ce ne fut pas une série facile pour Liquid, qui devait vraiment apporter son jeu A pour éliminer TNC.Predator du tournoi dans cette série 1–2.

Evil Geniuses vs Invictus Gaming

Notre dernière série de la journée a vu Invictus Gaming revenir sur scène pour affronter Evil Geniuses et voir qui passerait au prochain tour de notre support inférieur.

Jeu 1

Notre premier sang est allé à EG dans ce jeu de notre série. Ils sont venus en force dans les couloirs et avaient décroché un avantage de 6k en 14 minutes. Invictus avait l’air très fragile par rapport à leur série plus tôt dans la journée. Les éliminations ont été de 12 à 7 à 24 minutes lorsque EG s’est enfoncé dans les hauteurs.

C’était fini dans les trois minutes qui ont suivi. Avec EG prenant le premier match dans un piétinement rapide de 27 minutes.

Jeu 2

C’était un autre match rapide au début. Cette fois, Invictus a prélevé son premier sang. Ils jouaient un jeu beaucoup plus propre cette fois-ci. Leur choix de Clinkz sur flyfly semblait un peu peu orthodoxe, mais ils ont rapidement prouvé que c’était la bonne décision pour leur projet. À 15 minutes, flyfly a ramassé son Desolator et l’équipe chinoise a commencé à faire des jeux très offensifs alors que les cœurs d’EG étaient toujours en ligne. Le choix Anti-Mage d’Arteezy avait besoin de plus de temps pour cultiver que IG ne lui donnait.

À 32 minutes, Invictus avait une avance de 20k en or, et il semblait qu’ils se dirigeaient vers une victoire.

EG montrait toujours des signes de vie cependant, ils ont réussi un essuyage complet de l’équipe sur IG à 33 minutes. Mais ils étaient juste trop loin derrière. Invictus Gaming avait dominé le rythme du deuxième match. GG a été appelé à 37 minutes, avec IG les vainqueurs. Nous nous dirigions vers le troisième match.

Game 3

Après beaucoup d’action acharnée à Leipzig, notre dernier match de la journée a vu un autre pied droit pour Evil Geniuses. Ils ont disputé un match de domination trois, le terminant en 33 minutes. Le projet d’IG n’avait tout simplement pas le pouvoir de les couper. Et flyfly a eu un temps encore pire sur son Anti-Mage ce match qu’Arteezy avait dans le précédent. Le choix Doom pour Cr1t- a donné à EG un gros avantage grâce aux combats en équipe. Il a réussi 22 passes décisives dans ce match et en a aussi profité le plus pour la série, avec 38. Le Storm Spirit d’Abed était également en feu, son KDA était le 15/3/11 à la fin du match.

Après une course impressionnante d’Invictus au Major, ils sont finalement tombés à EG à 33 minutes qui a pris la série 2-1.

Les choses tirent à leur fin lors de la saison 13 de DreamLeague Major. Si vous avez raté l’effervescence de Leipzig, retrouvez nos récapitulatifs.

Soyez sûr d’attraper le dernier de nos matchs de support supérieur et inférieur demain sur Twitch.

Image via Dreamhack / Adela Sznajder