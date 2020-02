Dreams Early Review Impressions – GameSpot

Qu’est-ce que Dreams, exactement? C’est une question que l’on m’a beaucoup posée cette semaine. Dans le sens le plus large, Dreams est une boîte à outils pour créer toutes sortes de jeux vidéo, des jeux de plateforme de puzzle aux tireurs de balles infernales, aux RPG d’action et à tout ce que vous pouvez penser. Mais c’est aussi bien plus que cela. C’est un endroit où vous avez la possibilité de créer tout ce que vous pouvez imaginer, même si ce n’est pas techniquement un jeu vidéo. Il peut s’agir d’une nouvelle, d’une comédie musicale, d’une assiette de nourriture très détaillée ou de personnages que d’autres personnes peuvent utiliser dans leurs propres projets.

C’est aussi un endroit où vous pouvez ignorer complètement le côté création et tomber dans un trou de lapin en jouant le travail des autres. C’est comme YouTube pour les jeux vidéo, où une seule heure peut vous faire voyager à travers tant d’expériences disparates et imaginatives. Il y a les imitateurs habituels avec une myriade de recréations de niveaux comme Sonic The Hedgehog, Crash Bandicoot, etc. Mais même certains d’entre eux sont inspirés. L’un imagine ce que Silent Hills aurait pu être si Konami n’avait pas débranché la fiche, ajoutant quelques interrogations de LA Noire au mélange, tandis qu’un autre met en vedette Morgana de Persona 5 dans un jeu de plateforme en 3D sur le vol de pizza.

La majorité sont cependant des créations originales, et leur grande diversité se démarque vraiment. Il y a un jeu appelé Southpaw Cooking qui “simule” la cuisine avec votre main gauche parce que votre droite est trop occupée à tenir un téléphone contre votre oreille. D’autres sont plus élaborés, comme Project Ikelos, un jeu d’action semblable à des âmes, ou Ruckus: Just Another Natural Disaster, qui vous permet de détruire une ville en tant que Kaiju tirant avec un faisceau laser. Ensuite, il y a aussi quelque chose appelé Duet, un court clip avec un gars vert jouant du ukulélé et un dinosaure rose avec un kazoo. D’autres, comme The Collector, ne sont que des vitrines pour un art de caractère impressionnant et très détaillé.

Le développeur Media Molecule a magnifiquement organisé la bibliothèque jouable de Dreams avec des vitrines pour les créations préférées de la communauté, des émissions de récompenses où Media Molecule met en évidence ses favoris, des Game Jams qui demandent à la communauté d’adhérer à un thème particulier en peu de temps et une recherche robuste moteur qui vous permet de trouver ce que vous cherchez avec quelques mots clés simples. Vous pouvez facilement passer d’un jeu ou d’une expérience singulière à un autre et découvrir quelque chose de valable.

D’un autre côté, la suite de création est une proposition intimidante. Avec la liberté de créer tout ce que vous pouvez imaginer, le jeu d’outils doit en conséquence être incroyablement exhaustif. Heureusement, Dreams regorge de didacticiels informatifs qui parcourent chaque outil et technique à votre disposition, des bases aux classes de maître sur ses systèmes les plus complexes. Tout apprendre signifie investir beaucoup de temps, mais en plus d’être instructif et incroyablement utile, chacun des didacticiels maintient la concentration de Dreams sur la créativité. Il vous encourage activement à vous exprimer même lorsque vous apprenez comment fonctionne l’ensemble d’outils, ce qui rend le travail à travers ses didacticiels une expérience agréable lorsque les didacticiels peuvent si souvent être un frein.

J’ai besoin de lire plusieurs de ces tutoriels avant de rendre un verdict final sur Dreams, mais jusqu’à présent, c’est un jeu fascinant et souvent époustouflant. Media Molecule a sorti Dreams en accès anticipé il y a moins d’un an, mais la communauté a déjà développé des créations étonnantes qui font preuve d’imagination, d’innovation et d’art. Avec le jeu désormais entre les mains d’un plus grand nombre de personnes et avec plus de temps sur l’horloge pour les autres créateurs, l’avenir de Dreams est une proposition passionnante. Vous pouvez vous attendre à mon examen complet au début de la semaine prochaine.

