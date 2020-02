Dreams pointe vers des expériences VR et multijoueur

Quelques jours après son lancement, Dreams commence déjà à en parler car la plateforme créative créée par Media Molecule a été très bien accueillie par les joueurs et les critiques. Bien que les données concrètes sur son lancement ne soient pas encore connues, il semble que les choses se passent très bien car l’équipe de développement réfléchit déjà à ce qui s’en vient et il y a de bonnes nouvelles pour les utilisateurs de PlayStation VR et ceux qui aiment les sessions multijoueurs.

Lors d’une interview avec Video Games Chronicle, Mark Healey, co-fondateur de Media Molecule et directeur créatif de Dreams, a révélé qu’après le lancement de cette plateforme qui fournit des outils pour créer toutes sortes d’expériences, l’équipe s’est déjà fixé de nouveaux objectifs. En ce sens, Healey a annoncé que la prochaine étape de Dreams sera vers l’expérience VR: “absolument, tant qu’il continue d’avoir de l’élan et que Sony est derrière nous, ils le sont certainement. Nous traitons Dreams comme une plate-forme, ce n’est pas comme si nous avions a fait un jeu. Nous travaillons actuellement sur la réalité virtuelle, nous allons donc publier une mise à jour avec ce type de contenu dès que possible. “

Par la suite, la créatrice a déclaré qu’en plus de la réalité virtuelle, l’équipe envisage déjà de fournir les outils nécessaires pour créer des expériences multijoueurs: “Ce sera probablement le suivant. Maintenant, nous avons une communauté et nous essayons d’y répondre autant que possible, donc qui peut parfois avoir une plus grande demande, mais actuellement les objectifs sont la VR et la possibilité de faire un multijoueur en ligne. “

Dreams est disponible sur PS4 et dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur cette proposition créative de Media Molecule.

