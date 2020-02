Drew McCoy d’Apex Legends quitte Respawn après 10 ans

Drew McCoy, l’un des développeurs originaux de Respawn Entertainment, se sépare du studio.

McCoy, qui a récemment été producteur exécutif de la société, est avec Respawn depuis la fondation du studio en 2010. Il quitte le studio pour “trouver de nouveaux défis”, selon un article sur Twitter.

«Aujourd’hui marque le début d’une nouvelle aventure pour moi. Je chérirai absolument les 10 dernières années que j’ai passées à aider Respawn et à livrer des jeux géniaux aux côtés de gens incroyables », écrit McCoy dans un tweet. “Les gens me manqueront le plus – les arguments quotidiens, les succès, les échecs et tout le reste”.

«Pour ceux qui le demandent, j’ai décidé après dix (14 si vous comptez les jours IW) qu’il était temps de faire une petite pause et de trouver de nouveaux défis.»

Pour tous ceux qui ont joué à nos jeux, merci du fond du cœur. Je ne sais pas encore où je vais, mais rassurez-vous, je ne peux pas rester loin des jeux longtemps!

Soyez excellents les uns envers les autres 2/2

Le curriculum vitae de McCoy regorge de titres AAA, de Titanfall et Titanfall 2 à Apex Legends. Avant de rejoindre Respawn, il a travaillé pendant quatre ans chez Infinity Ward, développeur de Call of Duty.

Le studio est assez occupé ces jours-ci, travaillant sur un certain nombre de projets, notamment un Apex Legends en constante évolution, un nouveau jeu Titanfal retardé, un jeu FPS VR Medal of Honor pour Oculus et Jedi: Fallen Order 2.

Comme nous l’avons signalé plus tôt cette semaine, Apex Legends a vu une augmentation de 12% (MoM) des utilisateurs actifs sur consoles en janvier avec le lancement de l’événement Grand Soiree, mais le jeu a généré moins de revenus par rapport à décembre.