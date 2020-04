Ducktales QuackShots était un projet très réel … que Disney a rejeté

Comme vous le savez, hier était le Journée des poissons d’avril, une sorte de poisson d’avril qui est célébré dans de nombreux pays, dont l’Espagne n’est pas (pour cela nous avons déjà le nôtre). Cependant, il y a de plus en plus de médias dans le secteur du jeu vidéo, nationaux et surtout internationaux, qui se joignent aujourd’hui à des plaisanteries succulentes et parfois douloureuses. Et c’est que promettre un nouvel épisode de la célèbre saga Ducktales vaut, redondant, toute une aventure qui cache derrière elle une vraie nouvelle … Attention!

Hier, nous nous sommes réveillés avec une nouvelle choquante sur Twitter. FDG Entertainment, développeur et éditeur basé à Munich, a annoncé une bombe surprise … Ils ont été plongés dans le développement d’un nouvel épisode de la célèbre franchise Disney Ducktales. Sous le titre Ducktales QuackShots le jeu promettait d’être soigneusement conçu, en respectant les conceptions originales de la franchise. Sans surprise, les Allemands ont affirmé avoir la collaboration de Game Atelier (avec qui il avait auparavant travaillé à façonner l’excellent Monster Boy et le royaume maudit). Ici, nous vous laissons avec le tweet en question:

Surprise! Nous sommes heureux d’annoncer notre nouveau projet de jeu #DuckTales QuackShots avec notre partenaire de développement #MonsterBoyGame Game Atelier! pic.twitter.com/iQfmnwLcPH

– FDG Entertainment (@FDG_Games) 1 avril 2020

Notre première réaction fut celle de l’émerveillement et de la joie, pour, quelques secondes plus tard, passer à la méfiance la plus extrême. Et, ce n’était pas n’importe quelle date, c’était le 1er avril et avec lui est venu le poisson d’avril et ses blagues habituelles. Et ici, l’affaire serait restée, dans une simple blague qui, bien sûr, n’aurait pas beaucoup de place dans le journal NextN. Alors … pourquoi faisons-nous écho à cela? Simple, la réponse de FDG Entertainment pour nier la nouvelle et confirmer qu’il s’agissait d’une blague traîne pas mal derrière, comme vous pouvez le lire ci-dessous:

Merci pour les commentaires écrasants sur nos écrans #DuckTales Quackshot. Nous avons travaillé dur sur un terrain légitime pour Disney, mais malheureusement, nous n’avons jamais obtenu la licence. Il aurait été dommage d’enterrer le matériel, il est donc devenu cette année #AprilFools. Peut-être qu’un jour, Disney reconsidérera? pic.twitter.com/oLzikKds4u

– FDG Entertainment (@FDG_Games) 1 avril 2020

En effet, bien qu’il ne s’agisse que d’un innocent, DuckTales QuackShots pourrait être une réalité, puisque les garçons et les filles de FDG Entertainment présentaient, à l’époque (nous ne connaissons pas la date à laquelle localiser ce fait), ce projet à Disney. Malheureusement, la réponse du géant américain a été négative et ils n’ont jamais pu obtenir les droits de la saga. Nous vous laissons une galerie d’images avec une partie du matériel publié.

Honnêtement, si nous prêtons attention au matériel montré et à l’aspect jouable qui nous laisse intuitif derrière si nous ne comprenons pas la position de Disney. Encore plus à l’heure où la nostalgie et les remakes de titres classiques sont à l’ordre du jour (il suffit de jeter un œil à ses productions cinématographiques gigantesques). Bref, un vrai dommage devant lequel nous n’avons pas d’autre, pour passer un mauvais moment, que de rappeler nos aventures en NES ou, pourquoi pas?, Plonger à fond, maintenant qu’il est de retour dans le Wii eShop U dans cette merveille de Capcom et WayForward que Ducktales Remastered supposait. Soit dit en passant, le compteur NESxtalgia monte en flèche dans la salle de rédaction NextN, cela signifie-t-il quelque chose?

