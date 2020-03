DuckTales: Remastered est de retour dans les magasins numériques!

Après l’été dernier, DuckTales: Remastered, ce remastering / remake du classique NES, a été supprimé des magasins virtuels sur toutes les plateformes, Capcom a annoncé aujourd’hui que ce jeu est à nouveau disponible à la vente numérique.

Bien que vous puissiez toujours obtenir l’édition physique de DuckTales: Remastered pour Wii U, PS3 et Xbox 360, la version numérique est le moyen le plus simple, le moins cher et le plus pratique pour obtenir ce jeu. Cependant, après l’expiration de la licence Disney, Capcom a jugé nécessaire de retirer le titre en question, Heureusement, il semble que tout soit revenu à la normale.

DuckTales a été initialement lancé depuis Capcom à la NES en 1989 et a été accueilli avec l’adoration des fans et des critiques à son arrivée. Plus de vingt ans plus tard, Capcom a choisi de remasteriser le jeu pour les plateformes modernes et a fini par sortir la dernière version en 2013. Comme le jeu original, DuckTales: Remastered a été reçu avec des éloges positifs d’une variété de médias à travers le monde.

DuckTales: Remastered est de retour sur les vitrines numériques! Rejoignez Scrooge McDuck dans des aventures de portée mondiale dans cette réinvention du classique 8 bits!

DuckTales: Remastered, encore une fois, peut être le vôtre dans les magasins virtuels de la PS3, de la Wii U, du PC et de la Xbox 360, qui peut être apprécié grâce à la compatibilité descendante de Xbox One. Espérons que des versions pour PS4 et Switch seront annoncées à l’avenir.

En parlant de Capcom, Shinsuke Kodama, célèbre pour son implication dans la série Ace Attorney, ne fait plus partie de la société. De même, Capcom travaille déjà sur une démo pour Resident Evil 3 Remake.

