DuckTales Remastered: maintenant vous pouvez acheter le jeu de Duck Adventure!

L’un des inconvénients de l’ère numérique est que certains jeux peuvent disparaître des magasins numériques en raison de la licence. Heureusement, il existe des distributeurs qui travaillent pour atténuer ce problème. L’un d’eux est Capcom, qui a récemment relancé DuckTales: Remastered.

Par une déclaration, Capcom a annoncé que, encore une fois, DuckTales: Remastered est en vente dans les magasins numériques. Vous pouvez donc l’obtenir sur PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii U et Steam.

Nous vous rappelons que DuckTales Remastered pour Xbox 360 est un jeu rétrocompatible avec Xbox One. Cela signifie que vous pouvez le télécharger dans la boutique numérique de la console Microsoft actuelle pour y jouer.

Qu’est-ce que DuckTales: Remastered?

Au cas où vous ne le sauriez pas, DuckTales: Remastered est un jeu vidéo de plateforme développé par WayForward, qui a fait ses débuts en 2013. Il s’agit d’un projet qui a servi de remake de DuckTales, le classique NES.

Ainsi, c’est une aventure de plateforme dans laquelle vous contrôlerez Rico McPato et explorerez différents scénarios. En eux, vous aurez pour mission de trouver différents types de trésors et de trouver la sortie de chaque niveau.

Lors de son lancement, ce remastering a été bien accueilli par les joueurs et les critiques. C’est donc une bonne nouvelle de voir qu’une fois qu’il sera accessible à plus de personnes.

DuckTales: Remastered est disponible pour PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One (compatibilité descendante), PC et Nintendo Wii U. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en cliquant ici.

