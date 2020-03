DuckTales: Remastered revient sur les vitrines numériques, comprend le Wii U eShop

L’an dernier en août, Capcom a tiré le 2013 DuckTales: Remastered de toutes les vitrines numériques, y compris le Wii U eShop. On pensait qu’il était lié à la licence du jeu, car il s’agit du personnage appartenant à Disney, Scrooge McDuck.

Maintenant, environ huit mois plus tard, le blog Capcom-Unity a annoncé que le remaster est de retour dans les vitrines numériques. Voici la liste complète des plateformes sur lesquelles il peut être téléchargé:

PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One (via la rétrocompatibilité), Wii U et Steam

Si vous n’avez pas déjà ajouté celui-ci à votre bibliothèque, il est maintenant temps d’aller le vérifier. C’est aussi un excellent moyen de participer aux célébrations du 30e anniversaire de WayForward.

Maintenant, si nous pouvions également obtenir une sortie sur Nintendo Switch.

.