Dune Board Game Review

Dune est une expérience tellement brisée que je ne sais même pas par où commencer. Sauf que c’est le meilleur jeu de société auquel j’ai joué depuis longtemps.

Bien qu’il soit sorti à temps pour un nouveau film plus tard cette année, ce n’est pas un nouveau jeu. Il s’agit en fait d’une réimpression d’un classique, qui remonte à 1979 (donc avant même le film de David Lynch), et comme de nombreux jeux de société classiques, il présente des aspérités.

Ce n’est pas une critique, cependant, parce que le jeu y joue. Il sait que c’est étrange, sait dans ses os que ses factions sont étranges et ses règles incohérentes et ne fait que fonctionner avec lui, évitant l’idée que les six côtés jouables doivent avoir quelque chose en commun, sans parler de la plupart des choses.

Nous avons les maisons Harkonnen et Atreides, les Fremen indigènes, les forces personnelles de l’empereur, la guilde des épices et le Bene Gesserit qui se battent pour la victoire, et comme le savent tous ceux qui ont lu les livres / vu le film, certains d’entre eux sont à peine factions du tout. Ce dont Dune est conscient, car à part le fait que tout le monde a des armées, ils peuvent se déployer sur la surface d’Arrakis, et tout le monde reçoit de l’argent pour récolter des épices, les approches pour jouer et gagner sont si variées que chaque camp peut tout aussi bien jouer un jeu différent.

L’objectif principal de Dune est d’utiliser vos troupes pour courir / voler autour d’Arrakis pour récolter des épices, en combattant tous ceux qui vous gênent tandis que les tempêtes de sable et les vers géants menacent d’avaler des armées entières à tout moment. La victoire peut être obtenue en saisissant et en détenant un certain nombre de citadelles, qui, comme beaucoup dans ce jeu, sembleront familières aux joueurs de Game of Thrones (Dune a été une grande inspiration pour les concepteurs au fil des ans), mais ce ne sont que les os les plus nus, la table étant dressée avant la fête.

La victoire peut être obtenue en capturant des citadelles, mais ce n’est pas la seule façon de gagner. Chaque camp a sa propre condition de victoire, et certains d’entre eux sont fous. Les Fremen peuvent gagner en n’ayant personne qui contrôle certaines citadelles, par exemple, tandis que les Bene Gesserit ont une astuce folle où le joueur est autorisé en début de partie à prédire quel autre joueur va gagner, et à quel tour (les parties sont plafonnées à 10 tours). Si le joueur Bene Gesserit réussit, alors il gagne, battant la personne qui a réellement gagné.

Ce qui est assez fou, mais considérons maintenant que Dune encourage la création d’alliances formelles. Les alliés peuvent non seulement s’entraider en prêtant certains de leurs pouvoirs de faction uniques, mais vous pouvez partager des conditions de victoire, donc si l’un des deux critères uniques du membre de l’alliance est rempli, alors les deux gagnent. Essentiellement, la plupart des gens ne jouent que la moitié d’un côté, et ce n’est que lorsque vous formez une alliance que vous débloquez un véritable sentiment de pouvoir.

Chaque jeu est donc une expérience de bizarrerie et de mort, car les factions sont bricolé et tout le monde peut profiter (ou parfois souffrir) du résultat d’une union entre, disons, les Fremen et Harkonnen, ou la Bene Gesserit et Spice Guild. Et la prochaine fois que vous jouez, chaque alliance est à nouveau différente, comme vous êtes tous des Dr Moreau vêtus de noir d’Arrakis, donnant constamment naissance à de nouvelles superfactions hideuses et puissantes.

Comme je l’ai dit en haut, ce qui rend Dune si amusant, ce sont les nombreuses et fondamentales façons dont il est cassé, ou du moins cassé par les normes auxquelles nous sommes habitués par les normes de conception de jeux modernes. Les jeux de société de nos jours, en particulier les grands jeux comme celui-ci, sont – tout comme les jeux vidéo – généralement testés et raffinés jusqu’à un pouce de leur vie. L’équilibre est tout. Si un éditeur majeur a lancé Dune en 2020, il le déchirera probablement, consterné par le fait que tant de fonctionnalités de ce jeu sont apparemment sans valeur, maîtrisées ou les deux en même temps.

Ils examineraient également le caractère aléatoire et inhérent au jeu. Dune est un jeu où la stratégie est la clé, mais ce n’est souvent pas suffisant. Les événements les plus importants du jeu, comme la distribution d’épices ou l’emplacement des tempêtes destructrices de l’armée, se déroulent presque entièrement au hasard. Il est extrêmement cruel de voir vos plans les mieux préparés détruits par un tirage au sort aléatoire, encore plus de regarder passer un jeu entier parce que les épices n’ont jamais dérangé le frai n’importe où près de vos troupes.

Mais ici, sur cette planète, ça marche. Dune est folle, je vous rappelle, et Arrakis est un paysage d’enfer. Les épices sont dangereuses, les tempêtes sont mortelles et les vers de sable sont partout, alors merde, pourquoi ne pas rendre le jeu basé sur Dune aussi menaçant et imprévisible que son homonyme. La cruauté dans Dune fonctionne parce que c’est thématique, et je suis reconnaissant qu’en publiant à nouveau cet ancien jeu, les éditeurs s’en soient rendu compte également, et aient simplement choisi de mettre à jour les visuels du jeu, et non son jeu de règles déséquilibré.

Le combat en est l’exemple le plus pur. Vos armées sont précieuses – elles coûtent cher à débarquer sur la planète, et coûteuses à renforcer lorsqu’elles sont perdues – et chaque troupe compte. Mais quand vous vous battez, la victoire n’est pas seulement déterminée par la taille de l’armée. Les deux parties impliquées doivent choisir un chef, et les deux chefs peuvent se battre avec des équipements comme des boucliers et des armes personnelles. Parfois, si un chef équipe un couteau et que l’autre chef n’a pas de bouclier, c’est tout! Ce chef est mort, son armée perdue et les armées n’ont même pas eu à se battre! C’est une connerie complète quand cela vous arrive, mais comme c’est souvent le cas, absolument hilarant quand cela arrive à vos rivaux.

Et encore une fois, ça va! Votre Général intérieur pourrait être énervé par la façon dont une bataille peut être perdue avant même qu’elle ne se déroule, mais c’est exactement comme cela que la Maison Atreides a été annulée à Dune, et donc encore une fois, ce qui ailleurs pourrait être considéré comme un design de jeu suicidairement injuste est ici une partie de l’expérience Dune.

Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai ri, haleté et maudit comme si j’avais joué à Dune. La façon dont les alliances peuvent être faites mais ensuite brisées, la nature élastique des conditions de victoire de base et la trahison qui se cache derrière chaque décision donnait l’impression que chaque joueur était toujours à un pas de la victoire mais en même temps à une bataille de la ruine totale à le même temps.

J’ai joué à un jeu qui a duré plus de cinq heures et j’ai adoré chaque seconde. Des bas les plus bas aux sommets hilarants masochistes. Si les vieux jeux rudes peuvent créer autant de sensations fortes et de débordements avec leur imprévisibilité et leur injustice, nous devrions peut-être en jouer davantage.

