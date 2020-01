Dutch Studio M2H dévoile à la fois Marooners et Crash Drive 2 pour Nintendo Switch

Le studio néerlandais M2H a annoncé que deux de ses jeux – Marooners et Crash Drive 2 – devraient être lancés sur Nintendo Switch le 7 février.

Nous avons mis la main sur les bandes-annonces et les descriptions officielles des deux jeux ci-dessous; les deux sont maintenant apparus sur l’eShop prêts à être achetés au préalable si vous aimez ce que vous voyez.

Marooners

Le jeu de société multijoueur le plus chaotique de la planète! La folie des jeux de société! Choisissez votre Marooner!

Jouez à un mélange sauvage de jeux amusants pendant que l’action bascule régulièrement entre les jeux. Pouvez-vous gérer le chaos switcheroo? Rejoignez vos amis sur le canapé et en ligne tout en riant sadiquement de leur malheur, ou revenez les hanter si vous mourez. Courez, sautez et giflez votre chemin vers la victoire! Folie du jeu de société: vivez le chaos de switcheroo lorsque l’action saute entre plusieurs mini-jeux intenses lorsque vous vous y attendez le moins, ou relevez le défi de terminer une partie complète de chaque mini-jeu une fois. Affrontez différents types de jeux et des étapes bonus surprises.

Crash Drive 2

Gameplay multijoueur 30 véhicules uniques à débloquer Système de mise à niveau spécial

Que vous conduisiez un bus, une voiture de muscle classique ou un camion monstre, vous suivez votre propre chemin dans ce jeu de cascade multijoueur. Parcourez une immense carte équipée de nombreux terrains bizarres pour rendre la course intense. Accumulez des pièces, améliorez votre conduite et GAGNEZ la course tout-terrain!

– Gameplay multijoueur

– 6 événements compétitifs aléatoires: Coin Collect, King of the Crown, Race, Tag, Stunt, Find the Ring

– 4 niveaux énormes à explorer… pouvez-vous trouver toutes les zones secrètes?

– 30 véhicules uniques à débloquer

– Système spécial de mise à niveau de la voiture

Marooners est disponible pour 14,99 $, avec le lancement de Crash Drive 2 pour 8,99 $. Nos amis de Push Square ont passé en revue Marooners pour PS4 en 2018, affirmant que “cela peut être amusant avec les bonnes personnes, mais en fin de compte, il manque beaucoup de vernis”.

.