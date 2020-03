Dwarf Fortress Premium montre ses, euh, nouveaux visuels

Il est vrai que si Dwarf Fortress est un jeu incroyablement complexe et gratifiant, il est également vrai qu’il a toujours ressemblé à du cul. La prochaine version de Steam, Dwarf Fortress Premium, sera un peu meilleure.

Le co-créateur Tarn Adams a partagé certaines des améliorations qu’ils ont apportées aux visuels du jeu (dont nous avions déjà vu des versions antérieures) dans un article de blog, avec des murs ressemblant à Zelda et de jolis gîtes minéraux.

Je le creuse! Il a une ambiance très Windows 3.1, comme une version plus profonde de Yoda Stories. Une chose à noter ici est que, bien que l’action à l’écran ait une nouvelle couche de peinture, l’interface utilisateur de ces captures d’écran est inchangée. C’est également en ligne pour une mise à niveau, et cela pourrait faire une différence encore plus grande pour les joueurs que l’apparence du monde (que vous avez pu améliorer à travers les packs de texture pour toujours).

