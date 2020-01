Dying Light 2 retardé indéfiniment, confirme le développeur

Techland a confirmé que Dying Light 2 a été retardé. Le jeu devait initialement atterrir au printemps 2020, mais le studio a officiellement poussé la suite de Dying Light indéfiniment pour le moment.

Le développeur a tweeté une déclaration, disant qu’il avait besoin de plus de temps sur le projet. “Nous visions initialement une sortie au printemps 2020 avec Dying Light 2, mais malheureusement nous avons besoin de plus de temps de développement pour réaliser notre vision”, a écrit Techland. “Nous aurons plus de détails à partager dans les mois à venir, et nous reviendrons dès que nous aurons plus d’informations.

“Nous nous excusons pour cette nouvelle indésirable. Notre priorité est de fournir une expérience à la hauteur de nos propres normes élevées et des attentes de vous, les fans.”

Techland n’a pas annoncé de nouvelle date de sortie pour Dying Light 2. Cependant, le jeu devrait toujours arriver sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Le retard de Dying Light 2 fait suite à une semaine de retard de jeu pour certains des projets les plus attendus de l’année. Square Enix a confirmé les retards pour Final Fantasy VII Remake et Marvel’s Avengers, tandis que le studio RPG CD Projekt Red a annoncé un retard important pour Cyberpunk 2077, qui sera désormais lancé en septembre.

