Dying Light est gratuit pour jouer sur Steam ce week-end

Dying Light vient de célébrer son cinquième anniversaire, et bien que Dying Light 2 soit actuellement retardé sans date de sortie, les joueurs peuvent essayer le jeu original gratuitement sur Steam ce week-end. Si vous aimez ce que vous jouez, vous pourrez même accrocher le jeu pour de bon à un prix considérablement réduit.

A partir de maintenant jusqu’à 23 février à 10 h 00 PT / 13 h HE, vous pouvez jouer à Dying Light avec jusqu’à trois autres joueurs, en explorant l’environnement du monde ouvert et son gameplay imprégné de parkour. Dying Light mélange la traversée de quelque chose comme Mirror’s Edge avec l’action à la première personne de tuer des zombies du jeu précédent de Techland, Dead Island, et Kevin VanOrd était assez satisfait de la combinaison dans la revue Dying Light de GameSpot.

Pendant cette période, le jeu Dying Light standard sur Steam est réduit de 60%, tandis que l’édition améliorée est réduite de 67%. Un nouveau niveau de difficulté en mode histoire a été ajouté pour rendre le jeu plus facile pour les nouveaux arrivants, et des événements spéciaux du passé du jeu reviendront au cours du mois prochain pour célébrer son anniversaire.

Initialement prévu pour le lancement au printemps 2020, Dying Light 2 a ensuite été retardé indéfiniment afin de donner à Techland plus de temps de développement. La suite met davantage l’accent sur un monde et des factions dynamiques, et le vétéran d’Obsidian Entertainment, Chris Avellone, sert de concepteur narratif. Quand il sortira, il sera disponible sur Xbox One, PS4 et PC.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: examen vidéo de Dying Light

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.