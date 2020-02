Dying Light fête son cinquième anniversaire avec un nouveau contenu

Pour célébrer le cinquième anniversaire de Lumière mourante, à partir d’aujourd’hui et tout au long du mois, vous pouvez profiter de nouveaux contenus chaque semaine. Par exemple, le jeu est actuellement gratuit sur Steam pour une durée limitée, et de nouveaux contenus seront dévoilés chaque semaine au fur et à mesure de la célébration. Mais ce n’est pas tout, car une nouvelle mise à jour a ajouté un autre mode de difficulté pour ceux qui préfèrent profiter de la narration.

Cinq ans après sa sortie, l’original Lumière mourante vient de recevoir une nouvelle mise à jour qui ajoute un mode de difficulté appelé «Mode histoire», ce qui augmente l’attaque du joueur et réduit les dégâts causés par les zombies et l’environnement. L’efficacité des objets a également été améliorée et le cycle jour / nuit du jeu a été ajusté pour vous faciliter la tâche.

Mode histoire Il est conçu pour tous les joueurs qui veulent simplement profiter du jeu, en se concentrant uniquement sur le récit, peut-être pour vous rafraîchir un peu la mémoire avant le début de sa suite.

Les joueurs sur toutes les plateformes peuvent également acquérir le P5e anniversaire pour 3 $, ce qui comprend les éléments suivants:

Tout nouveau tube – chaque coup consécutif augmente ses dégâts de 50% après 3 coups ou plus

Nouveau deck

Nouveau fusil de chasse, avec une vitesse de chargement 50% plus rapide, des dégâts accrus et une vitesse de balle améliorée.

