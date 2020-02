Dynamax et Gigantamax débutent dans le dernier épisode de Pokemon Anime

Le dernier épisode de l’anime Pokemon a récemment été diffusé au Japon, montrant la première rencontre d’Ash and Go avec le phénomène Dynamax de la région de Galar.

C’est la première fois Épée et bouclier PokémonLe mécanicien Dynamax a été montré dans l’anime et jouera probablement une grande partie de l’histoire pendant que Ash and Go est dans la région de Galar.

Comme certains peuvent considérer le métrage comme un spoiler, vous pouvez trouver les clips après l’image ci-dessous:

Notre premier aperçu de la représentation animée de Dynamaxing se produit lors d’une bataille entre Kanto Champion Lance et Galar Champion Leon. Dans la bataille, Lance choisit de dynamaxer ses Gyarados tandis que Leon bien sûr Gigantamaxes son Charizard.

Dynamax vs Gigantamax! #Anipoke pic.twitter.com/yerP3HhLjS

– サ ト セ レ (@AshandSerena) 9 février 2020

De plus, lors du prochain aperçu de l’épisode, il est montré que Ash utilisera également Dynamax pour Pikachu. Cependant, on ne sait pas si ce sera un Dynamax régulier ou si peut-être Pikachu finira par prendre la forme Gigantamax.

【ア ニ ポ ケ 次 回 予 告】

新 シ リ ー ズ ポ ケ ッ ト モ ン ス タ ー

サ ト シ 対 ダ ン デ!

最強 へ の 道 !!

2020 年 2 月 16 日 (日) 18: 00 ~ 放送 # ア ニ ポ ケ #anipoke # pokemon13 pic.twitter.com/aM0MgeR533

– ZéXY (@TheEndlessZero) 9 février 2020

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

