E3 2020 à annuler – Sources

L’E3 2020 ne se poursuivra plus, ont déclaré plusieurs sources à GameSpot. Des rumeurs ont circulé aujourd’hui selon lesquelles le salon des consommateurs et du commerce serait bientôt officiellement annulé en raison de la diminution du soutien des éditeurs de jeux vidéo et des détenteurs de plateformes, ainsi que des problèmes de sécurité persistants dus au coronavirus. Plusieurs sources ont confirmé la nouvelle à GameSpot, mais l’ESA n’a toujours pas officiellement annoncé l’annulation.

Les premiers grondements sont venus d’un tweet rédigé par l’éditeur Devolver Digital qui a encouragé les gens à annuler leurs plans, vols et hébergement E3. Depuis lors, Ars Technica a également publié un rapport indiquant que l’annulation est imminente. S’adressant à GameSpot, plusieurs sources ayant des connaissances en la matière ont également indiqué que c’était le cas.

Ce serait la première fois que l’événement annuel sautait une année. GameSpot a contacté l’ESA pour une déclaration officielle.

Il s’agit du dernier d’une longue série d’événements mondiaux majeurs annulés en raison de préoccupations liées au COVID-19 (coronavirus). GDC 2020 a été reporté, tandis que d’autres événements annulés incluent SXSW et Emerald City Comic Con. Au 6 mars, il était toujours prévu de poursuivre l’E3 2020, mais cela a changé depuis.

Même avant qu’il ne devienne clair que le coronavirus était susceptible d’entraîner l’annulation de l’événement, l’E3 2020 semblait en mauvais état. La PlayStation ne prévoyait pas d’y assister, Geoff Keighley avait abandonné l’hébergement du E3 Colosseum et iam8bit avait quitté son poste de directeur créatif.

Voici la liste de tous les éditeurs qui assistaient à l’E3 2020. L’annulation de l’E3 2020 aura un impact majeur sur la façon dont ces sociétés annoncent et commercialisent leurs jeux.

Nous continuerons à mettre à jour avec plus de détails – y compris la façon dont les annonces prévues pour E3 seront livrées – à mesure qu’elles seront disponibles.

