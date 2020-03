E3 2020 “Aller de l’avant à toute vitesse” malgré les problèmes de coronavirus

Après avoir vu un certain nombre d’éditeurs se retirer de PAX East la semaine dernière en raison de préoccupations entourant l’épidémie de coronavirus, ainsi que le report de GDC, les pensées retombent naturellement sur un autre événement de jeu majeur à venir dans un proche avenir: E3.

Le salon 2020 devrait avoir lieu cet été du 9 au 11 juin, et le mois dernier, Nintendo, Xbox et un certain nombre d’éditeurs tiers ont participé. Le coronavirus jette sans aucun doute une clé dans les travaux, mais l’organisateur de l’E3 Entertainment Software Association a publié une déclaration concernant ses plans.

Voici ce qu’il a dit à Vice:

“Tout le monde surveille la situation de très près. Nous continuerons d’être vigilants, car notre première priorité est la santé, le bien-être et la sécurité de tous nos exposants et participants. Compte tenu de ce que nous savons à l’heure actuelle, nous allons de l’avant Planification de l’E3 2020. Les ventes d’expositions et d’inscriptions sont en bonne voie pour un spectacle passionnant en juin. “

Sony ayant déjà choisi de ne pas participer au salon de cette année, les organisateurs de l’E3 espèrent sans aucun doute que d’autres grands noms resteront à bord malgré les risques actuels.

.