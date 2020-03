E3 2020 annulé

Photo: ESA

Le plus grand salon professionnel des jeux vidéo saute un an. L’E3 2020, qui devait avoir lieu au Los Angeles Convention Center en juin, est annulé en raison du coronavirus Covid-19 qui se propage actuellement à travers le monde, ont annoncé aujourd’hui les organisateurs de la conférence.

«Après une consultation minutieuse avec nos sociétés membres concernant la santé et la sécurité de tous dans notre industrie – nos fans, nos employés, nos exposants et nos partenaires de longue date de l’E3 – nous avons pris la décision difficile d’annuler l’E3 2020, prévue du 9 au 11 juin. à Los Angeles », a déclaré la Entertainment Software Association, le groupe de lobbyistes des jeux vidéo qui dirige le salon, dans un communiqué à la presse ce matin.

L’ESA a ajouté qu’elle cherchera «à coordonner une expérience en ligne pour présenter les annonces et les nouvelles de l’industrie en juin 2020». Traditionnellement, l’E3 se compose de deux parties. Pendant les premiers jours du salon, du samedi au lundi, les principaux éditeurs de jeux vidéo comme Microsoft et Ubisoft tiennent des conférences de presse pour présenter les bandes-annonces annonçant leurs derniers jeux, tandis que du mardi au jeudi, le salon s’ouvre pour les affaires et les démos de jeux vidéo . La première partie sera beaucoup plus facile à reproduire que la seconde. Microsoft a déjà annoncé un événement numérique Xbox pour cette année:

Cette année, un nouveau venu prévoyait d’entrer sur le terrain. Warner Bros. Games se préparait à accueillir pour la première fois une conférence de presse sur l’E3, selon trois personnes familières avec les plans de l’éditeur. Là-bas, WB Games avait prévu de parler d’un certain nombre de jeux très attendus, y compris un nouveau Batman, un jeu Harry Potter qui avait fui en 2018 et le prochain jeu des développeurs d’Arkham Rocksteady Studios. Il reste à voir si Warner Bros. organisera plutôt son propre événement numérique ou fera tout autre chose.

L’E3, qui fonctionne sous diverses formes depuis 1995, a dû faire face cette année à une crise existentielle. Après des années de fonctionnement en tant qu’événement réservé à l’industrie, le spectacle s’est ouvert au public en 2017, vendant des milliers de fans sur le fantasme de pouvoir jouer à des jeux tôt. L’ESA s’est toutefois retrouvée empêtrée dans des conflits avec un certain nombre de parties, dont Sony, qui a sauté l’E3 l’année dernière et prévoyait de faire de même en 2020 avant même la peur du coronavirus. De nombreux experts et observateurs ont émis l’hypothèse que l’E3 avait besoin d’une sorte de revitalisation pour rester pertinent à l’ère numérique.

Ce fut une mauvaise année pour l’ESA. L’année dernière, E3 a divulgué les informations personnelles de milliers de journalistes. Plus tôt cette année, Geoff Keighley, personnalité du jeu vidéo, a annoncé qu’il allait sauter le spectacle, où il a traditionnellement organisé un événement appelé l’E3 Coliseum, plein de panneaux et d’interviews. Et la semaine dernière, le directeur créatif d’E3, iam8bit, s’est également retiré de la série pour des raisons qui ne semblaient pas liées au coronavirus.

