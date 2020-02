E3 2020 en danger? L’OMS met en garde contre une “éventuelle pandémie” de coronavirus

L’épidémie de coronavirus qui est apparue à Wuhan, en Chine, a mis la société en échec et s’est propagée ces dernières semaines en Italie, en Corée du Sud et en Iran. Cela a amené l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à mettre en garde contre une “éventuelle pandémie” qui, sans aucun doute, pourrait affecter l’industrie du jeu vidéo et des événements aussi importants que l’E3 2020.

Tedros Adhanon Ghebreyeses, président de l’OMS, a déclaré lors d’une réunion à Genève que le monde “doit se préparer à une éventuelle pandémie”. Ceci après une augmentation soudaine des cas de coronavirus en Italie, en Iran et en Corée du Sud.

Il est important de noter que les Ghebreyeses ont clairement indiqué que nous ne pouvons pas encore considérer le coronavirus comme une pandémie. Cela dit, il est possible qu’il en devienne un, alors ils devraient se concentrer sur le confinement de la maladie.

«L’utilisation du mot pandémie ne correspond pas aux faits, mais elle peut certainement provoquer la peur. Nous ne vivons pas dans un monde binaire, en noir et blanc. Ce n’est ni l’un ni l’autre. Nous devons nous concentrer sur le confinement, tandis que nous faisons de notre mieux pour nous préparer à une éventuelle pandémie (…) L’augmentation soudaine des cas en Italie, en République islamique d’Iran et en République de Corée est très préoccupante », a déclaré le directeur de l’OMS ( via Infobae).

Le coronavirus s’est propagé à l’Ouest et a mis en garde contre une “éventuelle pandémie”

Le coronavirus a eu un impact sur l’industrie du jeu vidéo

Comme vous le savez bien, l’industrie du jeu vidéo ne vit pas isolée du reste du monde. C’est pourquoi les problèmes de la planète peuvent l’affecter d’une manière ou d’une autre.

Rappelons que PlayStation a récemment annoncé sa décision de manquer PAX East 2020 et Game Developers Conference 2020 en citant le coronavirus comme cause. De plus, Facebook et Square Enix ont également modifié les plans qu’ils avaient pour les événements importants.

Ce n’est pas tout, il faut rappeler que le Taipei Game Show 2020 a dû être reporté en raison du danger posé par le coronavirus. En outre, plusieurs événements compétitifs de PUBG, Overwatch et Pokémon ont été annulés ou ont été obligés de changer de siège pour cette maladie.

Sans aucun doute, ce qui précède a suscité des inquiétudes dans certaines sphères du jeu, qui craignent que cette situation ne continue de croître et puisse affecter des événements tels que l’E3 2020, la gamescom 2020 ou même le Tokyo Game Show 2020. Cela dit, les organisations en charge de ces foires de jeux vidéo Ils sont restés silencieux sur cette situation.

