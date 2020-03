E3 2020 menacée par le coronavirus. Los Angeles en état d’urgence

Avec un taux de mortalité beaucoup plus faible que la grippe qui nous rend visite chaque année, le mérite que ce qui ne peut pas être retiré le coronavirus est sa facilité d’infection parmi les personnes exposées à cette maladie qui se glisse chaque jour dans les gros titres des sites d’information. Cette fois, il est temps de parler d’un autre des effets de ce virus, qui n’est autre que l’annulation des événements, car Los Angeles E3 risque d’être annulée pour la première fois en plus de 20 ans d’existence.

L’actualité vient grâce à un déclaration officielle de la Entertainment Software Association (ESA), société responsable de l’événement, dans laquelle il est fait référence à la nouvelle déclaration état d’urgence dans la ville de Los Angeles, comme motif d’une éventuelle annulation de l’édition 2020 de l’E3, ce que l’équipe après cette nomination annuelle “évalue activement” comme indiqué dans le communiqué:

«Notre priorité absolue est la santé et la sécurité de nos assistants, exposants, partenaires et équipements. Étant donné que l’ESA continue de planifier un E3 sûr et réussi du 9 au 11 juin 2020, nous surveillons et évaluons la situation quotidiennement.

L’équipe E3 et ses partenaires continuent de surveiller COVID-19 par le biais du CDC (Center for Disease Control and Prevention) et de l’OMS (World Health Association). Nous évaluons activement les dernières informations pour continuer à développer des mesures qui minimisent les risques pour la santé dans l’événement. »

Le message continue avec certaines des mesures offertes par la ville de Los Angeles à cet état d’urgence, et bien qu’il ne soit pas question d’annuler l’événement, mais que des mesures sont prises pour réduire les risques pour la santé, nous pouvons nous préparer à tout. Cet E3 sera-t-il le premier à ne pas avoir eu lieu depuis son inauguration en 1995? Le temps nous donnera la réponse, mais, d’un autre côté, cela peut être une opportunité de repos pour une foire annuelle qui perd chaque année encore plus la capacité de nous surprendre, bien que certains pensent que cela pourrait aussi être l’excuse pour certaines entreprises de quitter définitivement Cette date qui passionne tant les fans.

Voir aussi

Source 1

Source 2

Connexes