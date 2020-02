EA a annulé un autre jeu Star Wars pour les nouvelles consoles

L’année dernière, Arts électroniques annulé un spin-off de Star Wars: Battlefront qui devait dater de la nouvelle génération de consoles en 2020. Ce projet portait le nom de code Vikingmais après les dirigeants de EA ils se rendraient compte que le jeu ne pourrait pas partir à l’heure, ils ont décidé de l’annuler.

Les informations proviennent de sources proches de Kotaku, qui connaissent les plans internes de EA. De toute évidence, ces personnes ont déclaré les informations de manière anonyme, car elles ne sont pas autorisées à parler aux journalistes des projets annulés.

L’histoire de Viking a commencé à l’origine en 2015 lorsque Jeux viscéraux Je travaillais sur un projet de Star wars dit Ragtag, sous la direction de Amy Hennig Deux ans plus tard, EA arrêter Viscérale et annulé Ragtag, mais apparemment leurs dossiers seraient transférés à l’étude canadienne, EA Vancouver, pour eux de travailler sur un nouveau titre de Star wars du monde ouvert.

Ce deuxième jeu, appelé Épaulard, était en développement tout au long de 2018, jusqu’à ce qu’il soit finalement annulé par EA. À l’époque, il a été signalé que EA Vancouver Je travaillais sur un autre petit projet de Star wars pour le remplacer, celui qui débutera cette année avec le PlayStation 5 et la nouvelle Xbox.

Viking C’était le nom de ce troisième jeu, et a été conçu comme un spin-off de la saga Star Wars: Battlefront, mais avec des éléments du monde ouvert. Le plan était que EA, avec Critère, Studio britannique connu pour ses jeux de carrière Burnout et besoin de vitesse, collaborera sur ce nouveau projet.

EA Vancouver développait des idées pour Viking, puis vint Critère pour donner un coup de main. C’était là quand les problèmes ont commencé. Même si CritèreEn théorie, c’était l’étude principale, les défis de communication qui découlaient de la distance entre les deux études rendaient cette proposition difficile. Une personne impliquée dans le projet a déclaré “qu’il y avait trop d’esprits travaillant sur le jeu”. Critère Il avait une vision très ambitieuse du jeu, se concentrant principalement sur l’histoire et ses personnages. Ce n’était qu’une question de temps pour les dirigeants de réaliser que Viking Il n’a pas pu être achevé en seulement un an et demi et ils ont décidé d’annuler le projet.

Source: Kotaku

