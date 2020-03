EA a de nouveau eu des problèmes avec ses serveurs

Nous avons récemment signalé qu’Electronic Arts avait des problèmes avec ses serveurs, ce qui a empêché de nombreux utilisateurs de lire des titres de développeur en ligne. Cela a été résolu, mais si au cours de l’après-midi d’aujourd’hui, le 29 février, vous avez eu de nouveaux problèmes de compte pour jouer à Apex Legends ou FIFA 20, nous vous informons que ce n’était pas à cause de votre Internet, mais c’était parce qu’Electronic Arts avait inconvénient d’un nouveau compte.

Des incohérences avec les serveurs ont commencé à être signalées vers midi le samedi 29 février, lorsque les utilisateurs d’Origin ont eu du mal à se connecter à leurs comptes, rapporte Dot Esports. Ce dysfonctionnement de l’environnement en ligne a affecté les jeux Apex Legends, FIFA et Star Wars Battlefront II. Dans le cas du jeu de sport, il a été signalé que la création de jeux serait suspendue afin d’éviter des problèmes de connectivité dans les sessions.

Electronic Arts a gardé un œil sur les rapports des fans sur leurs réseaux sociaux et a indiqué qu’ils travaillaient déjà sur la restauration du jeu en ligne. Heureusement, après un peu plus de 4 heures, le développeur a communiqué via l’aide EA que les problèmes étaient résolus.

Nous étudions les pannes rencontrées dans nos services. Merci pour vos rapports! Nous travaillons pour remettre les choses en ligne.

– Origin (@OriginInsider) 29 février 2020

Les problèmes affectant EA et les services d’aide EA ont été résolus. Merci beaucoup pour votre patience!

– Aide EA (@EAHelp) 29 février 2020

Le compte FIFA Direct Communication a confirmé que la création de jeux a déjà été réactivée. D’un autre côté, Origin a commencé à récupérer un peu plus tôt; cependant, certains joueurs peuvent encore rencontrer des erreurs. Le compte Origin a recommandé de redémarrer le jeu ou le client de la plate-forme, car cela pourrait aider.

Mise à jour:

La création de matchs a été réactivée, merci de votre patience.

– FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) 29 février 2020

Si vous ne parvenez toujours pas à jouer, donnez-lui un peu et votre jeu devrait reprendre sous peu. Le redémarrage de votre client ou jeu Origin peut vous aider.

– Origin (@OriginInsider) 29 février 2020

Electronic Arts a commencé avec cette série de problèmes il y a quelques jours, la deuxième fois s’est produite le 27 février et ce serait la troisième fois du mois. Heureusement, le développeur a réussi à contenir ce problème en quelques heures.

Que pensez-vous de ce nouveau problème de connexion? Avez-vous été l’un de ceux qui ont été touchés? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous souhaitez connaître Electronic Arts, nous vous invitons à consulter cette page. En revanche, si vous rencontrez des incohérences lors de la lecture en ligne, nous vous invitons à le signaler au compte d’aide de l’entreprise.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.