EA a fouillé les vieilles bandes des années 90 en essayant de remasteriser les cinématiques de Command & Conquer

L’équipe derrière le prochain remaster de Command & Conquer a publié une vidéo qui explique en partie le processus de nettoyage des cinématiques de 1995. La plupart du temps, cependant, c’est un regard fascinant à l’intérieur des archives sur des tonnes de vieilles cassettes poussiéreuses qui regorgent d’histoire de jeu vidéo authentique.

Vous trouverez la vidéo ci-dessous, dans laquelle, après un peu de fouille, EA a découvert qu’au fond de leurs archives se trouvaient des tiroirs et des tiroirs remplis des bandes originales sur lesquelles les cinématiques de Command & Conquer (et Red Alert) ont été filmées, ce qui signifie qu’ils pensaient qu’ils avaient accès à une vidéo d’une qualité bien supérieure à celle disponible dans les jeux eux-mêmes (qui, comme c’était le style dans les années 90, était granuleuse).

Après avoir trouvé le seul fournisseur sur toute la côte ouest des États-Unis capable de numériser l’ancien format de bande Sony étrange que Westwood avait utilisé à l’époque, EA a récupéré un disque dur avec tout ce qui se trouvait sur les bandes et c’était … les copies des mêmes fichiers qui sont apparus dans le jeu, pas les enregistrements originaux. En effet, grâce à la décomposition des supports physiques, ils étaient encore pires que les vidéos que nous avons tous vues sur nos lecteurs de CD-ROM à l’époque.

Bummer. Cela a signifié qu’EA a dû recourir à la mise à l’échelle des vidéos existantes, donc en travaillant aux côtés des membres de la communauté C&C (qui avaient déjà fait des choses comme ça pour le plaisir), ils ont construit un algorithme de mise à l’échelle de l’IA pour rendre les vidéos des années 90 un peu plus présentables pour 2020, aidé par le fait qu’ils pouvaient utiliser les vidéos mpeg des versions console des jeux, car ils étaient mieux mis à l’échelle que le format bizarre d’origine du PC.

C’est une histoire cool, et exactement le genre de choses que les gens intéressés par les remasters de classiques aiment voir. Je ne pouvais pas m’empêcher de me sentir un peu triste, cependant, au fait qu’EA ait dû découvrir toutes ces bandes en premier lieu. C’est un mème à ce stade, mais le rythme auquel EA a acheté puis fermé des histoires, des développeurs célèbres au fil des décennies est toujours un point sensible, et voir tout ce matériel Westwood étonnant et historiquement significatif qui traîne inaperçu m’a rendu assez triste .

Et je me demande ce qui est enterré dans les archives d’EA, rassemblant la poussière et la décomposition, qui appartenait autrefois à des studios comme Origin ou Bullfrog.

