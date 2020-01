EA a prévu plus pour le commutateur, mais est toujours conscient de la domination de première partie

Depuis un certain temps, un certain nombre de développeurs et d’éditeurs tiers gagnent facilement de l’argent en republiant et en portant certains jeux sur la plate-forme hybride de Nintendo. Cependant, Electronic Arts est l’une des plus grandes entreprises retenues. Jusqu’à présent, il a publié des expériences édulcorées de la FIFA et un jeu de sa ligne Originals sur le Switch.

Lors de la dernière conférence téléphonique de la société pour son rapport trimestriel du troisième trimestre 2020, le directeur de l’exploitation, Blake Jorgensen, a déclaré qu’EA avait plus de plans pour le Switch et parlait “toujours” à Nintendo de ce qu’elle pourrait apporter au système. En même temps, il est conscient du «fait» que le logiciel le plus vendu sur le système est de première partie et utilise ces informations pour aider à mesurer les «réalités» de la taille de son marché.

à mesure que la plate-forme se développe, notre intérêt pour l’ajout de contenu augmente pour cette plate-forme

Mais nous sommes également conscients du fait que les titres les plus vendus, de loin, sont tous des logiciels Nintendo. Ce qui est un logiciel fabuleux, mais il nous aide à équilibrer les réalités de la taille de nos marchés. Mais espérons que nous examinons cela, vous entendrez plus de choses à l’avenir sur ce que nous mettons sur la plate-forme.

Ce n’est pas la première fois qu’un représentant d’EA dit quelque chose dans ce sens. En août de l’année dernière, la directrice des studios d’EA, Laura Miele, a déclaré que la société cherchait à proposer davantage de jeux à succès au Switch. Le PDG de la société, Andrew Wilson, a également indiqué précédemment comment les propriétaires de Switch choisissent de jouer aux jeux EA sur d’autres plateformes.

Souhaitez-vous voir EA montrer plus de support pour le Switch? Y a-t-il des jeux de sa vaste bibliothèque que vous aimeriez jouer sur la dernière génération de matériel de Nintendo?

