EA abandonne GDC 2020 en raison du coronavirus

La Game Developers Conference (GDC) se déroulera à San Francisco du 16 au 20 mars, mais certains grands éditeurs de jeux abandonnent. EA est devenue la dernière entreprise à se retirer de la conférence, après PlayStation et Kojima Productions.

EA a envoyé une déclaration à GameSpot, confirmant qu’ils ne participeront pas officiellement à GDC, et restreignent les voyages non essentiels en raison de l’épidémie du coronavirus. Leur déclaration suit.

“Après avoir suivi de près la situation mondiale avec le coronavirus et avec la récente escalade de cas dans de nouvelles régions, nous avons décidé de prendre des mesures supplémentaires pour protéger le bien-être de nos employés, y compris la restriction de tous les voyages non essentiels. En conséquence, nous sommes également annuler notre participation officielle à GDC et limiter la participation à d’autres événements. Nous continuons de surveiller la situation et adapterons les directives à nos employés si nous le jugeons approprié. “

La décision d’EA a été révélée pour la première fois par une publication sur LinkedIn d’Alex Sherer, spécialiste du développement de produits publicitaires chez EA. “Je viens de recevoir un mot de la part de l’entreprise, et EA limitera notre présence à GDC, annulant notre participation aux événements officiels de GDC, et tous les employés d’EA ont été avisés de ne pas se rendre à San Francisco pour la conférence”, indique le message.

Cela entraînera probablement l’annulation de plusieurs panneaux sur lesquels le personnel d’EA était sur le point d’apparaître, y compris celui intitulé EA’s Studio Organisation: Lessons Learned, qui devait comprendre cinq haut-parleurs de la société.

Malgré ces revers, la GDC 2020 est toujours prévue pour le moment. À ce jour, 53 cas de coronavirus ont été signalés aux États-Unis, avec zéro décès.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: critique vidéo de Star Wars Jedi: Fallen Order