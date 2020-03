EA annule les événements d’esports en raison de problèmes de santé

Le géant américain de l’édition Electronic Arts a suspendu tous ses événements d’e-sport en direct dans un avenir proche en raison de préoccupations concernant la propagation du coronavirus COVID-19.

Dans un article publié sur son site Web, EA a déclaré que les événements de jeu officiel et tiers organisés pour Apex Legends, FIFA et Madden étaient retirés, commencés le 13 mars, en raison des inquiétudes suscitées par la pandémie.

On ne sait pas quand l’entreprise recommencera à organiser ce type d’événements.

“Notre priorité est de protéger nos concurrents, nos employés, les employés de nos partenaires et nos communautés. Alors que nous continuons à surveiller la situation autour du coronavirus et à recevoir des conseils mis à jour des responsables de la santé du monde entier, nous utiliserons ce temps pour déterminer les prochaines étapes du déplacement transmettre tous les événements en direct et les diffusions en ligne d’EA sur les jeux compétitifs “, a déclaré la société.

“Merci de votre compréhension. Soyez prudents et portez-vous bien. Nous avons hâte de revenir à nos événements et diffusions lorsque le moment sera venu.”