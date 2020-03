EA annule tous les événements compétitifs en direct et demande au personnel de travailler à domicile

EA est la dernière société de jeux à avoir commencé à limiter les rassemblements sociaux pour «lutter contre cette pandémie».

Dans un article sur son site officiel, EA a confirmé que tous les événements de jeu en direct seront reportés jusqu’à ce que «la situation mondiale des coronavirus s’améliore».

Les événements immédiatement concernés comprennent Apex Legends Global Series, FIFA 20 Global Series, FIFA Online 4 Live et Madden NFL 20 Championship Series. Les événements en ligne, où les participants et le personnel travailleront à distance, auront toujours lieu comme prévu.

“Cela a été quelques jours sans précédent dans une période déjà sans précédent”, explique EA dans le post. «Alors que le monde s’efforce de limiter la propagation de la pandémie de coronavirus, un vaste ensemble de changements sociétaux et culturels ont désormais un impact sur notre vie quotidienne. Nous aimerions prendre un moment pour vous mettre à jour sur ce que nous faisons chez Electronic Arts pour assurer la santé et le bien-être de nos employés, tout en veillant à ce que tout le monde puisse continuer à jouer à ses jeux préférés. »

“Alors que nous prenons ces mesures pour nos employés d’Electronic Arts, nous nous concentrons également sur la réduction de tout risque de perturbation pour nos joueurs. Nous sommes confiants dans nos plans de continuité. Nous n’anticipons pas de changements majeurs dans nos jeux ou services à la suite du travail de nos équipes à domicile, mais nous apprenons également tout au long de ce processus et la patience sera la clé. Nous discutons et travaillons constamment avec nos équipes à travers le monde pour évoluer avec la situation.

«Ce sont des moments difficiles pour tout le monde. Nous nous efforçons de prendre soin de nos employés et de leurs familles, et de nous assurer que nous prenons les mesures appropriées et responsables pour lutter contre cette pandémie. Nous avons des équipes technologiques incroyables qui permettent que tout cela se produise, et nous en sommes profondément reconnaissants. Nous avons maintenant des milliers d’employés qui ont apporté de l’équipement chez eux afin que nous puissions continuer à faire fonctionner nos jeux et nos services et continuer à travailler sur de nouveaux projets. Nous le faisons peut-être à partir de nos maisons à travers le monde, mais nous faisons tout notre possible pour être ici pour vous. “

EA rejoint également un nombre croissant de développeurs de jeux qui demandent au personnel de travailler à domicile. Plus tôt dans la journée, Rockstar a confirmé que son équipe de développement commencera à travailler à distance »[i]n l’intérêt de réduire l’impact possible de COVID-19 ». La semaine dernière, Bungie et Microsoft ont annoncé leurs plans de travail à distance.

Selon EA, la société «recommande fortement» à tous les employés en Amérique du Nord, en Europe et en Australie de travailler à distance jusqu’au 1er avril «pour aider à limiter l’exposition potentielle au coronavirus et à minimiser la propagation sociale de la maladie».

«Depuis janvier, nous avons un groupe de travail mondial qui surveille de près l’évolution de la situation avec les coronavirus et travaille quotidiennement pour répondre aux besoins changeants de nos employés en temps réel. Nous avons constamment évalué le risque d’exposition dans les régions où nous avons des bureaux, guidé par les recommandations des autorités sanitaires locales et fédérales, et les informations que nous obtenons de nos propres équipes.

«En Asie, nous avons travaillé conformément aux directives régionales en matière de santé et de gouvernement. Nous avons précédemment fermé nos sites à Shanghai, Singapour et Séoul, ainsi que notre bureau de Milan, avec des équipes travaillant à domicile. Alors que la situation se stabilise à Shanghai et à Singapour, nos équipes retournent maintenant au travail conformément aux directives des responsables régionaux de la santé. Nos sites à Séoul et à Milan restent fermés, ces équipes continuant de travailler à distance. »

Le message continue: «Beaucoup de ces sites, y compris notre siège social de Redwood Shores, offraient déjà aux employés la possibilité de travailler à domicile, et il est maintenant temps de prendre de plus grandes mesures. Nous ne disposerons que d’un personnel très limité pour les fonctions critiques de l’entreprise sur ces sites – tout le monde travaillera à distance. Nos cadres supérieurs, nos chefs de site et nos équipes informatiques ont travaillé ensemble pour nous aider à nous y préparer.

“Nous avons également pris des mesures pour garantir que les fournisseurs et les prestataires qui fournissent des services sur place dans nos installations continueront d’être payés, même s’ils ne sont pas en mesure de travailler à domicile dans leurs fonctions.”