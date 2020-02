EA Art Director de DICE signe avec Retro Studios

Cela fait un peu plus d’un an que Nintendo a annoncé avoir redémarré le développement de Metroid Prime 4. Depuis, Retro Studios recrute comme jamais demain.

Maintenant, selon VGC, le studio basé au Texas a embauché le directeur artistique de DICE, Jhony Ljungstedt. Il a aidé à la direction artistique de plusieurs superproductions EA, y compris Miroirs Edge Catalyst, Battlefield V, Médaille d’honneur, et même des packs d’extension comme Battlefield 3: Close Quarters.

Voici ce que Ljunstedt avait à dire sur LinkedIn à propos de cette décision:

Aujourd’hui était mon dernier jour chez DICE et c’est avec des sentiments mitigés que je laisse quelque chose qui fait partie de ma vie depuis si longtemps. Ce fut un grand voyage et je me sens privilégié d’avoir eu la chance de travailler avec toutes les personnes talentueuses de DICE, vous nous manquerez tous … Maintenant, je suis prêt pour un nouveau chapitre de ma vie, et j’attends avec impatience mon nouveau voyage à Retro Studios.

VGC pense qu’il a été embauché pour Metroid Prime 4, mais il y a toujours la possibilité que le studio ait d’autres plans pour lui. Il convient également de mentionner que Retro recherche également un directeur artistique depuis juin dernier.

Cela fait suite au recrutement de Halo le modélisateur de personnages de la série Kyle Hefley en octobre dernier. Au début de cette année, le Donkey Kong Country: Tropical Freeze le concepteur principal est également revenu au studio.

Cela ressemble à un autre excellent recrutement pour Retro, compte tenu de l’expérience de Ljungstedt avec le genre à la première personne. Mais qu’en pensez-vous? Partagez vos réflexions ci-dessous.

