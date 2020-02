EA avait un troisième titre Star Wars dans les œuvres qu’elle a annulées, et c’était un spin-off de Battlefront

EA avait apparemment un troisième titre Star Wars en préparation et comme Project Orca et Project Ragtag avant, le jeu a été annulé.

Selon un rapport de Kotaku, l’annulation Guerres des étoiles Le titre, développé sous le nom de code Viking, devait être un spin-off de Star Wars: Battlefront et prêt à temps pour être lancé aux côtés des consoles de nouvelle génération.

Lorsque le projet Ragtag a été annulé et son studio Visceral Games fermé, les actifs du jeu annulé devaient être utilisés pour développer un nouveau titre par EA Vancouver. Le projet Orca tel qu’il était connu a également rencontré le bloc de coupe l’année dernière.

EA Vancouver est apparemment passé au troisième titre annulé, Viking, dont le développement devait être dirigé par Criterion Games. Le rapport Kotaku indique que le jeu était un spin-off de Battlefront avec des éléments du monde ouvert et un accent sur les personnages et l’histoire. Les problèmes avec le projet ont commencé presque immédiatement, selon les sources du site, car Criterion est basé au Royaume-Uni et EA Vancouver à Canda. De plus, il a été dit qu’il y avait «trop de cuisiniers» avec leurs mains dans la marmite.

En raison de ces problèmes, le jeu n’aurait pas été prêt à sortir aux côtés de la PS5 et de la Xbox Series X, donc EA a annulé le projet au cours du premier semestre de 2019.

Plus loin dans le rapport, il fait également allusion à une suite de Respawn Ordre déchu Jedi est en développement. On a supposé qu’en décembre, une suite était en cours après que les listes d’emplois ont révélé que quiconque occupait les postes travaillerait sur un jeu Star Wars. Ce pourrait être un titre différent de Star Wars, mais encore une fois, il est supposé être une suite pour l’instant.

Le rapport indique également que EA Motive travaille toujours sur son propre titre dans la série, bien qu’il soit de moindre envergure.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

En janvier, un rapport a fait surface indiquant qu’un nouveau jeu Star Wars serait publié en 2021 et lié en quelque sorte au prochain film prévu pour 2022. Dit être connu sous le nom de code Luminous, il sera révélé cette année et est dit qui se déroulera 400 ans avant la saga Skywalker à une époque appelée La Haute République. On ne sait pas si ce jeu est une entrée principale ou peut-être un titre mobile et un mot sur le studio qui le développe n’a pas été fourni.