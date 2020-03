EA diffère Apex Legends Global Series Major One sur Coronavirus

Apex Legends est le dernier jeu à avoir poussé les événements d’esport en raison de la propagation continue du coronavirus. EA et Respawn ont annoncé que la série mondiale Apex Legends Major One sera reportée, avec une nouvelle date et un nouveau calendrier qui seront annoncés «dans un avenir proche». L’événement devait initialement avoir lieu à Arlington, au Texas, le week-end prochain, mais les inquiétudes concernant la propagation de COVID-19 ont rendu cela impossible pour le groupe.

L’annonce indiquait: «Bien que nous n’ayons pas de nouvelles dates à partager pour le moment, nous chercherons à fournir plus d’informations sur ces événements et leurs effets sur chacune des séries mondiales dès que possible. Ces décisions n’ont pas été faciles à prendre, mais étant donné la nature mondiale importante de ces événements, nous pensons que ces changements sont dans le meilleur intérêt de protéger la santé de la communauté, y compris les concurrents, les participants et le personnel. Alors que nous continuons de surveiller la situation autour du coronavirus et que nous recevons des conseils des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), nous continuerons d’évaluer et de fournir plus de mises à jour en ce qui concerne tous les concurrents d’EA. Événements de jeu. “

Apex Legends n’est pas le seul esport à être affecté par COVID-19 de loin. Psyonix a annulé le prochain événement en direct du Championnat du monde de la saison 9 de Rocket League, qui devait avoir lieu à Dallas du 24 au 26 avril. Et Blizzard a non seulement restructuré le prochain Hearthstone Masters Tour de Los Angeles pour être uniquement en ligne, mais il a également dû annuler plusieurs Homestands pour la saison 2020 d’Overwatch League qui devaient avoir lieu en Chine et en Corée.

EA a noté que le tournoi en ligne Apex Legends Two se déroulera toujours du 21 au 23 mars, qui est un tournoi en ligne en accès libre qui verra les équipes se qualifier pour l’événement GLL Apex Legends LAN plus tard dans l’année. L’événement avait été précédemment reporté en raison de la modification de EA et Respawn des règles pour le tournoi en ligne deux. Ils ont également annulé plusieurs événements FIFA 20 Global Series à venir, comme vous pouvez le voir via le lien dans le tweet ci-dessous.

La santé de notre communauté est notre priorité numéro un. Voici un message important concernant les événements de jeu compétitifs à venir dans le sillage de COVID-19: https://t.co/0lsiRHYxUW

– Electronic Arts (@EA) 6 mars 2020