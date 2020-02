EA est poursuivi en France en raison d’un mode controversé à la FIFA

Les boîtes à butin peuvent-elles provoquer une dépendance au jeu? Cela a été un sujet de discussion juridique ces dernières années. Bien qu’en Amérique ce dialogue ne soit pas aussi courant qu’il devrait l’être, en Europe il y a eu plusieurs cas de poursuites contre de grandes entreprises, principalement EA, pour cette pratique. Maintenant La FIFA rejoint une liste croissante de jeux qui sont soumis à la loi pour avoir payé pour gagner des éléments.

Deux avocats à Paris, en France, représentent quelques joueurs qui accuser la FIFA d’avoir un mode de jeu qui sont des paris pratiquement irréguliers. Ce groupe de personnes soutient que la seule façon de gagner et d’avancer dans Ultimate Team est d’utiliser de l’argent réel pour acheter des packages de joueurs générés de manière aléatoire.

Voici le message des avocats:

«Dans ce match, tout le monde veut avoir une équipe de rêve pour aller le plus loin possible. Mon client a dépensé 600 euros en cinq mois sans avoir un grand joueur. Les développeurs de ce mode de jeu ont créé un système illusoire et particulièrement addictif. Plus vous payez, plus vous avez de chances d’obtenir de grands joueurs. Nous pensons qu’un jeu de hasard a été intégré à ce jeu car l’achat de packages n’est rien d’autre qu’un pari. C’est la logique d’un casino qui est entré chez eux. Aujourd’hui, un adolescent de 11 ou 12 ans peut, sans aucune restriction, jouer à FUT et engager de l’argent car il n’y a pas de système de contrôle parental dans ce mode. La Belgique et les Pays-Bas ont déjà abordé cette question. »

Pour sa part, il n’y a pas de déclaration officielle d’EA. Cependant, l’entreprise a été dans cette situation à de précédentes occasions, dans certains cas, ils ont réussi à gagner et dans d’autres à perdre.

Via: Kotaku

