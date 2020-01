EA : FUT Draft FIFA 20 : toutes les récompenses en ligne et hors ligne

Le FUT Draft revient à FIFA 20 avec un large éventail de récompenses pour les modes en ligne et hors ligne. Découvrez ce que vous pouvez obtenir dans le tournoi à quatre tours.

Pour les moins habitués à l’Ultimate Team, le mode FIFA 20 Star est composé de différents modes qui prolongent le mécanisme principal : créer la meilleure équipe possible avec les cartes à votre disposition. Après avoir examiné le nombre d’enveloppes disponibles et ce que les champions FUT ont à offrir, nous nous concentrerons aujourd’hui sur toutes les récompenses que la Draft FUT a à offrir.

Le FUT Draft propose aux joueurs de former une équipe temporaire avec des cartes attribuées au hasard. Après une gestion appropriée, vous participerez à un tournoi à quatre tours. En fonction de vos victoires, vous recevrez une récompense ou une autre ; si vous tombez, vous êtes éliminé. Nous devons nous rappeler que le Draft n’est pas seulement joué contre d’autres joueurs, mais qu’il existe aussi une version complètement hors ligne.

Le prix pour participer est de 15 000 pièces FUT ou 300 points FIFA. Les récompenses sont attribuées au hasard dans une fourchette de valeur, en fonction du résultat.