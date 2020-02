EA interdit définitivement FIFA pro Kurt0411

25 février 2020 – 09h46

Le géant de la publication Electronic Arts a interdit au joueur professionnel de la FIFA Kurt ‘Kurt0411’ Fenech de jouer en compétition dans la superproduction de football.

Comme révélé par EA sur Twitter (ci-dessous), Fenech n’a pas été autorisé à jouer à tous les jeux EA ainsi qu’à accéder aux services EA à la suite d’une longue querelle très publique entre l’éditeur et le joueur d’esports.

Fenech a longtemps critiqué EA et la franchise FIFA et a été interdit en novembre 2019 pour avoir prétendument menacé des employés de la société. Suite à cette interdiction initiale, les comptes Twitter de plusieurs employés d’EA ont été piratés.

Cette relation sordide aurait continué de se produire, avec des messages traversant “une ligne de décence en attaques très personnelles et en violation de nos conditions d’utilisation”, selon EA, d’où sa nouvelle interdiction.

Editeur – PC Games Insider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le métier des jeux. Il a débuté au journal britannique MCV en 2013 et est devenu rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il a été embauché pour lancer PCGamesInsider.biz pour Steel Media avant de quitter le cabinet en octobre 2019.

Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.