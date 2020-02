EA ne participera pas à GDC en raison d’un coronavirus

Bien que la production et la distribution de jeux vidéo ne soient pas encore affectées à grande échelle à cause des coronaviris, il n’en va pas de même pour les événements de masse. Au cours des derniers jours, nous avons vu comment plusieurs sociétés ont annulé leur participation dans PAX East et GDC. Maintenant EA rejoint PlayStation, Facebook et Kojima Productions, et a annoncé qu’il limiterait sa présence à la convention des développeurs.

Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners, a révélé via son compte Twitter officiel une déclaration partagée par Alex Sherer, spécialiste du développement de produits EA sur le marché, où il rapporte que Le siège social d’EA a annulé sa participation au GDC 2020.

Electronic Arts limite sa présence à GDC, conseillant aux employés de ne pas voyager.

Une autre société se retire de GDC en raison de l’impact de COVID-19.https: //t.co/LfGTuT7BH5 pic.twitter.com/kfG41uj9uR

Bien que la déclaration ne mentionne pas directement le coronavirus, EA a ordonné aux travailleurs qui assisteraient à GDC de ne pas voyager, et Ahmad désigne la maladie comme la cause de cette annonce. La Game Developers Conference se tiendra du 16 au 20 mars à San Francisco, en Californie.

D’un autre côté, le coronavirus a entraîné l’annulation de plus de compétitions de l’Overwatch League en Corée du Sud. De même, le tournage de Mission Impossible 7 a été suspendu pour cette maladie.

