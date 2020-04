EA organise une nouvelle compétition FIFA 20 pour encourager les gens à rester chez eux

Electronic Arts a créé un nouveau tournoi FIFA 20 intitulé Stay and Play Cup.

Comme indiqué sur son site Internet, l’éditeur a rassemblé 20 joueurs professionnels de certains des plus grands clubs européens. Ces équipes comprennent Chelsea, Liverpool, Manchester City et Tottenham Hotspur dans la Premiership anglaise.

Des équipes de France, d’Allemagne, du Danemark, de Finlande, d’Espagne, des Pays-Bas, du Portugal, de Suède et d’Italie participeront également. Ces clubs incluent le Real Madrid, Dortmund, le PSG, l’Ajax et plus encore.

Plus précisément, les joueurs incluent Trent Alexan de Liverpool, Juan Bernat du PSG, Sergio Dest de l’Ajax et Cesar Azpili de Chelsea. Le tournoi a commencé le 15 avril et se poursuit jusqu’au 19 avril.

La coupe Stay and Play est diffusée sur Twitch. Dans le cadre du concours, la firme américaine fera un don de 1 million de dollars au fonds de secours contre les coronavirus de Global Giving. Les téléspectateurs peuvent faire d’autres dons s’ils le souhaitent.

L’éditeur veut encourager les gens à rester chez eux et à rester en sécurité pendant l’épidémie de coronavirus.

“C’est pourquoi nous réunissons 20 footballeurs professionnels de 20 des clubs les plus historiques d’Europe dans la Coupe EA Sports FIFA 20 Stay and Play, en soutien au Fonds de secours contre le coronavirus de Global Giving”, a déclaré EA.

“Dans le cadre de la Coupe Stay and Play, EA fera également un don de 1 million de dollars pour aider à soutenir les secours et le rétablissement immédiats et à long terme dans les communautés vulnérables les plus touchées par COVID-19.”

Electronic Arts n’est pas la première entreprise à organiser un tournoi de sport virtuel à la place de la réalité. Le mois dernier, la Formule 1 a lancé la série Esports Virtual Grand Prix via le titre F1 2019 de Codemasters. Il comprend plusieurs pilotes de F1 et offre aux fans une chance de s’impliquer et de courir contre les professionnels.