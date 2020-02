EA recherche une équipe ayant une expérience précédente dans Nintendo Switch, y aura-t-il un nouveau jeu sur la plateforme?

La société a précisé qu’elle allait travailler une saga “chère et vénérée”.

Au début de l’année dernière, des rumeurs ont commencé à émerger concernant un nouveau jeu Electronic Arts sur Nintendo Switch et il semblait y avoir suffisamment de preuves pour parier sur lui, cependant, à partir de la date,nous n’avons pas eu de nouvellescela pourrait corroborer les spéculations.

EA recherche un ingénieur de rendu avec une expérience précédente de Switch.MaintenantLes rumeurs reviennent pour apporter le moteur EA Frostbite, la principale technologie utilisée par la société, à Nintendo Switch, qui permettrait d’ouvrirune porte à de nouveaux titres sur la plateforme par le développeur.

Dans les réseaux, le compte officiel d’EA a publié un tweet expliquant qu’ils travaillent sur de nouvelles adresses IP et, d’autre part, ont publiéune nouvelle offre d’emploipour un ingénieur de rendu dans le but de travailler sur un“cher et vénéré”saga

Mais le plus important est que l’une des exigences de l’offre précise que vous devez avoirexpérience précédente sur Nintendo Switchet se réfère à l’utilisation du moteur Frostbite.

La société avait expliqué précédemment pourquoi elle lançait si peu de jeux pour la console Nintendo et, bien que cela ne signifie pas qu’un nouveau titre EA sera publié sur cette plate-forme, cela donne lieu à confirmer les rumeurs etDire que l’on pourrait voir à l’avenir une nouvelle IP d’Electronic Arts pour Switch.

En savoir plus sur: Switch, EA, EA Sports et Frostbite.

.