EA récupère les anciennes cassettes vidéo de Command & Conquer pour un remasterisation non sans difficultés

Sauver les jeux vidéo de l’oubli avec de nombreuses années de retard peut être une tâche incroyablement laborieuse, et l’équipe de Pétroglyphe il le vit dans sa propre chair avec la remasterisation du légendaire Command & Conquer à partir de 1995. Le plus vétéran se souviendra que l’une des particularités de cette stratégie classique en temps réel est qu’elle avait beaucoup de scènes vidéo avec des acteurs. À cette époque, étant donné les limites des ordinateurs, les vidéos n’avaient pas la meilleure qualité, alors à quoi ressemblent-elles maintenant? Pour le plus grand plaisir d’Electronic Arts, ils sont tombés sur un entrepôt rempli de cassettes vidéo avec tous les enregistrements originaux, et cela a été leur point de départ.

Grâce à ce matériel, les vidéos originales ont été amélioréesComme ils le montrent dans une vidéo intéressante sur le développement de Command & Conquer Remastered Collection, EA a été confronté à des dizaines de cassettes avec des vidéos du C&C original, mais aussi de la Mythical Red Alert, dont le destin devait être détruit. Donc, avec ce matériel, ils ont cherché à améliorer la qualité des vidéos et l’interface utilisateur elle-même. Premier gros problème? Il format de bande Sony, choisi par la légendaire équipe de Westwood Studios, a rendu très difficile de trouver quelqu’un capable de numériser le contenu; Finalement, ils ont trouvé une personne sur la côte ouest des États-Unis capable de faire le travail.

Dans cette vidéo, qui est un matériau vraiment intéressant, ils montrent comment l’interface utilisateur est avec les modifications apportées, et il y a aussi une comparaison qui montre comment pixélisé les vidéos sont vues auparavant, et comment elles sont actuellement vues en remasterisation . Ces derniers mois, le vétéran de l’équipe Petroglyph a déjà montré en image comment Command & Conquer s’améliore avec sa remasterisation.

À la fin de 2019, il y avait aussi une courte vidéo de Command and Conquer Remastered qui a aidé à voir la section visuelle renouvelée de cette stratégie en temps réel classique. Vous en voulez plus? À son époque, lorsque cette remasterisation a été officialisée, il a également été confirmé qu’il y aurait une remasterisation de la Mythical Red Alert.

