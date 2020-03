EA suspend tous les événements Esports en direct pour limiter les risques de coronavirus

EA a annoncé que tous les événements compétitifs liés à ses jeux sont, dans un avenir prévisible, suspendus en raison du coronavirus. La suspension s’applique à tous les événements qui utilisent les jeux EA, qu’ils soient organisés par l’entreprise ou qu’ils soient organisés par des tiers.

“Notre priorité est de protéger nos concurrents, nos employés, les employés de nos partenaires et nos communautés”, a écrit EA dans un article de blog. «Alors que nous continuons à surveiller la situation autour du coronavirus et à recevoir des conseils mis à jour des responsables de la santé du monde entier, nous utiliserons cette période pour déterminer les prochaines étapes pour aller de l’avant avec tous les événements de jeu compétitifs en direct et les diffusions en ligne d’EA.

Parmi les événements suspendus figurent les Apex Legends Global Series, FIFA 20 Global Series, FIFA Online 4 Live et Madden NFL 20 Championship Series.

Dans un autre article de blog, EA a également décrit les mesures supplémentaires que l’entreprise prend pour freiner la propagation du coronavirus, telles que “recommander fortement” que tous les employés nord-américains, européens et australiens travaillent à domicile. “Nous avons également pris des mesures pour garantir que les fournisseurs et les sous-traitants qui fournissent des services sur place dans nos installations continueront d’être payés, même s’ils ne peuvent pas travailler à domicile dans leurs fonctions”, a écrit la société.

Malgré ces ajustements, EA ne prévoit aucune modification majeure des feuilles de route de ses titres de jeux en tant que service.

Autres arrêts récents dus au coronavirus