EA : TOTW 19 de FUT FIFA 20 avec Mbappé, Van Dijk et Thiago, maintenant disponible

Le TOTW 19 de FUT 20 est déjà disponible ; ainsi, une semaine de plus, EA Sports présente un nouveau TOTW de FIFA 20 Ultimate Team, cette fois-ci, avec des joueurs aussi exceptionnels que Mbappé, Van Dijk ou Thiago, entre autres. Cette fois, la division sportive Electronic Arts l’a partagée par ses canaux habituels, avec une équipe de la semaine avec des statistiques améliorées pour les joueurs les plus remarquables du dernier tour, avec un onze de départ plein de cracks avec d’autres remplaçants et réserves, jusqu’à un total de 23 joueurs sélectionnés.

FUT 20 L’équipe de la semaine 19

Donc, et à partir d’aujourd’hui 22 janvier à 19h00 en heure péninsulaire et jusqu’à mercredi prochain, nous pouvons déjà obtenir les nouvelles cartes du TOTW 19 de FUT 20, seulement pour un temps limité jusqu’à l’arrivée du prochain lot de joueurs. A côté des onze premiers, on trouve des substituts et des réserves comme Visca, Vanaken ou Rebic, entre autres.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des joueurs, tant l’équipe de départ de TOTW 19 (équipe de la semaine) de FIFA FUT 20 que les joueurs remplaçants et de réserve.

Première équipe

GK : Nick Pope (Burnley) | 82

CB : Virgil van Dijk (Liverpool) | 92

RB : Damian Suarez (Getafe) | 82

CB : Dayot Upamecano (RB Leipzig) | 81

MDP : Thiago Alcantara (Bayern Munich) | 88

CM : Casemiro (Real Madrid) | 88

CM : Borja Canales (Real Betis) | 87

CM : Lucas Leiva (Lazio) | 86

ST : Kylian Mbappe (PSG) | 92

ST : Raul Jimenez (Loups) | 85

ST : Braut Erling Haaland (Borussia Dortmund) | 86

Remplaçants

GK : Matheus (SC Braga) | 81

CB : Ciaran Clark (Newcastle United) | 81

RM : Edin Visca (Basaksehir) | 86

CAM : Hans Vanaken (Club Brugge) | 83

LM : Ante Rebic (Milan) | 83

ST : Michael Gregoritsch (Schalke 04) | 82

ST : Jhon Cordoba (FC Koln) | 81

Réserve

CB : Esteban Burgos (Eibar) | 78

RM : Chiedozie Ogbene (Rotherham United) | 72

ST : Alexander Sorloth (Trabzonspor) | 79

ST : Ante Budimir (Mallorca) | 79

ST : Ernesto Torregrossa (Brescia) | 78