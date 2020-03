EA va rembourser les concurrents d’Apex Legends Major One

Electronic Arts remboursera les équipes participant à la Major One de la série mondiale Apex Legends (ALGS) reportée.

Electron Arts et Respawn Entertainment ont confirmé qu’ils rembourseraient tous les achats non remboursables effectués par chaque joueur participant à l’événement ALGS Major One. Le Major One devait jouer pendant cette semaine. Cependant, EA a annoncé la semaine dernière que le Major One avait été retardé après que COVID-19 ait amené EA à modifier les tournois sur tous leurs titres d’esport.

John Nelson, directeur principal et commissaire d’Apex Legends Competitive Gaming a envoyé un e-mail à tous les concurrents participant à l’ALGS Major One. L’e-mail a indiqué que les concurrents recevront des remboursements sur tous les arrangements de voyage, les hôtels et / ou autres hébergements, les documents de voyage tels que les factures de visa, ou les annulations et les frais. Les joueurs doivent simplement fournir une preuve de ces frais et les envoyer à EA pour recevoir une compensation.

EA rembourse chaque individu jusqu’à 1500 $ de frais de voyage pour le report de la majeure. Heureux de les voir faire cela pour ceux qui ont payé de leur poche sans soutien organisationnel. Bon travail @PlayApex @EA pic.twitter.com/d5zpBudW1H

– Gabeismon (@Gabeismon) 13 mars 2020

Ces remboursements peuvent aller jusqu’à 1 500 USD par joueur, ce qui signifie que chaque équipe dispose de 4 500 USD chacun, ce qui couvrira sans aucun doute les dépenses de la plupart des équipes.

Une ligne de vie indispensable

À l’origine, c’était une préoccupation énorme pour les équipes sans orges, qui devaient autofinancer leur voyage vers le Major One. Les équipes qui n’étaient pas directement intégrées dans les demi-finales autofinançaient leur voyage vers la Major One. C’était un problème majeur pour les équipes qui venaient principalement de régions d’esport moins financées.

Ces équipes devaient recevoir des pourboires, un investissement familial et / ou de l’argent de leur poche pour vivre leurs rêves. Avec le Major One reporté, cela a laissé de nombreuses équipes dans une position où elles ne pouvaient pas se permettre de reprogrammer leur compétition.

Cela a laissé des équipes comme High Quality, une équipe sud-coréenne sans or, incapable de refinancer leur voyage. Avant que EA ne confirme sa stratégie de remboursement, des chaînes caritatives comme Diego “diegosaurs” de TSM, Raymond Navarrette, ont collecté 3 700 $ US pour High Quality. Mais c’était pour une seule équipe. D’autres équipes comme 4K et Armory Gaming se sont également retrouvées sans fonds.

Merci beaucoup. Vous et vos fans avez donné à notre équipe le rêve et l’espoir à nouveau. Je n’arrive toujours pas à y croire. Merci tellement que je ne peux pas l’exprimer en mots.

Nous devons suivre l’exemple @diegosaurs

Je vais aider si j’ai des amis difficiles. @ EA doit apprendre pic.twitter.com/fH8Df0Ivn1

– HQ_Taesik (@FAtaesik) 8 mars 2020

La stratégie de remboursement d’EA offre une bouée de sauvetage précieuse pour de nombreuses équipes. Avec cela en place, ces équipes préoccupées peuvent assister aux nouvelles dates non encore annoncées pour le Major One. Espérons que l’événement se révèle être un fantastique événement de bienvenue pour tout le monde dans la scène Apex Legends.