EB Games Canada déclare que Street Fighter V: Championship Edition arrive bientôt

Plus tôt dans la journée, le compte Twitter officiel d’EB Games Canada a annoncé Street Fighter V: Championship Edition viendrait sur Nintendo Switch. Bien que le tweet ait duré plusieurs heures, il a depuis été supprimé.

Voici une capture d’écran, gracieuseté d’IGN:

Un jeu comme celui-ci qui arrive sur Nintendo Switch est assez difficile à croire si l’on considère le fait que l’original a été développé en partenariat avec Sony, et Capcom a précédemment déclaré que le jeu original ou toute version future resterait exclusif à PlayStation et PC.

Capcom n’a rien dit sur le portage du jeu sur Switch et Nintendo ne l’a pas mentionné non plus. C’est donc soit une erreur, soit EB a fait une annonce avant la date prévue.

Le dernier jeu Street Fighter Capcom sorti sur le Switch était le Collection du 30e anniversaire en mai 2018. Avant cela, les fans de Nintendo Ultra Street Fighter II: les derniers challengers en mai 2017.

