EB Games Canada dit que Street Fighter V: Champion Edition «se dirige vers Nintendo Switch»

Habituellement, lorsqu’un détaillant mentionne un jeu non annoncé ou un jeu arrivant sur une plate-forme non confirmée, c’est avec une liste sur son site Web. Cependant, EB Games Canada a peut-être divulgué une version Switch de Street Fighter V: Champion Edition en faisant un tweet à ce sujet. Au moment de la rédaction de cet article, Capcom n’a pas confirmé de version Switch du jeu et EB Games Canada n’a pas de liste pour le jeu sur son site Web. Néanmoins, s’il y a d’autres développements, nous vous en informerons. Leur tweet est en dessous.

Street Fighter V Champion Edition se dirige vers Nintendo Switch! Précommandez maintenant en magasin!

Street Fighter V Champion Edition se rend à la Nintendo Switch! Précommandez maintenant en magasin! pic.twitter.com/QLRFYdhiNa

– EB Games Canada 👾 (@EBGamesCanada) 25 janvier 2020

